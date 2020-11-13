Escolas só devem desfilar se Carnaval de Vitória 2021 for até junho

Carnaval de Vitória 2020: desfile da escola de samba Unidos de Jucutuquara, no Sambão do Povo Crédito: Fernando Madeira

Se não for para o Carnaval de Vitória acontecer até meados de junho do ano que vem, pode ser que algumas escolas de samba do Espírito Santo não consigam desfilar em 2021. É que a partir de julho, mês seguinte à data limite que a reportagem apurou, as agremiações já se dedicam ao planejamento do samba do ano seguinte - no caso, de 2022. Assim, uma apresentação no Sambão do Povo iria atropelar a preparação da outra devido ao curto espaço de tempo.

A informação é confirmada pelos presidentes da Liga das Escolas de Samba do Grupo Especial (Liesge), Edvaldo Teixeira, e da Liga Espírito-santense das Escolas de Samba (Lieses), Edson Neto. "Todas as escolas sabem que se for para ser depois de junho não há tempo para os desfiles acontecerem. Estamos com a possibilidade de ser adiado para maio, mas tudo depende das definições do governo do Estado", completa Edson.

"Não vai ter carnaval sem vacina", crava Edvaldo, que também corrobora: "Fevereiro a gente já acha difícil. E aí tem que ver a questão do tempo para fazermos o Carnaval. Tem presidente de escola do nosso grupo (Especial) que diz que já não vai desfilar depois de 15 de junho".

SEM CONSENSO

Mas essa ideia da desistência de escolas de samba não é consenso entre as ligas. Isso porque a Liesge também diz que, já que a reunião não aconteceu, não é possível dizer, agora, como será a folia do ano que vem.

"Não é consenso ainda. Uns não querem nem carnaval, em vista do tempo e investimento. Outros fomentam ter evento fora de época até porque o carnaval é definido pelo calendário católico, na terça-feira que antecede a Quarta-Feira de Cinzas", começa o diretor jurídico da Liesge, Slin Ribeiro.