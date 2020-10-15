Realização do Carnaval de Vitória 2021 será definida até o fim do mês

"Atendendo a solicitação do Governo do Estado, será definida uma nova data, conforme agenda do Governo, ainda neste mês de outubro. A reunião deve contar com a presença de representantes da Lieses, Liesge, Prefeitura Municipal de Vitória (PMV), Ministério Público e Governo do Estado", diz trecho da nota assinada pela Liga das Escolas de Samba do Grupo Especial (Liesge) e Liga Espírito-santense de Escolas de Samba (Lieses).

Agora, as ligas aguardam marcação de nova data para avaliarem se o Sambão do Povo deve receber os desfiles das agremiações em fevereiro do ano que vem e como o evento deve ser organizado se confirmado. Vale lembrar que, no Rio de Janeiro, a Liga Independente das Escolas de Samba (Liesa) e o Fórum Carioca de Blocos decidiram adiar a folia enquanto não houver uma vacina contra a covid-19 e a imunização da população.