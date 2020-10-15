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Regras para desfiles

Realização do Carnaval de Vitória 2021 será definida até o fim do mês

Ligas das escolas de samba do Espírito Santo decidiram, a pedido do Governo do Estado, adiar a reunião para saber se a folia no Sambão do Povo está mantida ou cancelada no ano que vem
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 out 2020 às 15:03

Publicado em 15 de Outubro de 2020 às 15:03

Unidos da Piedade abre desfiles de sábado - Carnaval 2020
Unidos da Piedade abre desfiles de sábado - Carnaval 2020 Crédito: Rodrigo Gavini
A definição sobre a possível realização dos desfiles no Sambão do Povo e o Carnaval de Vitória 2021 deve acontecer até o fim deste mês. A pedido do Governo do Espírito Santo, as ligas das escolas de samba capixabas adiaram a reunião desta quinta-feira (15), que trataria do assunto.
"Atendendo a solicitação do Governo do Estado, será definida uma nova data, conforme agenda do Governo, ainda neste mês de outubro. A reunião deve contar com a presença de representantes da Lieses, Liesge, Prefeitura Municipal de Vitória (PMV), Ministério Público e Governo do Estado", diz trecho da nota assinada pela Liga das Escolas de Samba do Grupo Especial (Liesge) e Liga Espírito-santense de Escolas de Samba (Lieses).
Realização do Carnaval de Vitória 2021 será definida até o fim do mês
Agora, as ligas aguardam marcação de nova data para avaliarem se o Sambão do Povo deve receber os desfiles das agremiações em fevereiro do ano que vem e como o evento deve ser organizado se confirmado. Vale lembrar que, no Rio de Janeiro, a Liga Independente das Escolas de Samba (Liesa) e o Fórum Carioca de Blocos decidiram adiar a folia enquanto não houver uma vacina contra a covid-19 e a imunização da população.
Até o último posicionamento, a administração do carnaval no Espírito Santo se manifestou favorável à realização de uma das festas mais importantes do calendário brasileiro. No entanto, já alertava sobre possíveis restrições por conta da pandemia da Covid-19.
"O poder público vai nos passar a real situação sanitária da Grande Vitória para que o carnaval seja realizado com segurança. Precisamos do suporte das autoridades para a organização, como a liberação do Sambão do Povo e mesmo o aporte de recursos financeiros para a realização do desfile", explicou o presidente da Liesge, Edvaldo Teixeira, em recente entrevista ao Divirta-se
Em julho, a maioria das agremiações do Grupo Especial se mostravam confiantes na realização do Carnaval de Vitória. Elas já se antecipavam com festas virtuais e lançamentos de enredos, ao mesmo tempo que realizavam ações solidárias para os afetados pela Covid-19.

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