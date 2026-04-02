Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Se Cuida
  • Por que a chia é chamada de supersemente? Descubra os benefícios para sua saúde
Se cuida

Por que a chia é chamada de supersemente? Descubra os benefícios para sua saúde

Descubra como a chia pode fortalecer sua saúde, melhorar o bem-estar e apoiar hábitos alimentares mais saudáveis

Publicado em 02 de Abril de 2026 às 14:13

Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

02 abr 2026 às 14:13
Rica em fibras, ômega 3 e minerais, a chia contribui para o equilíbrio do corpo de forma simples e prática (Imagem: itor | Shutterstock)
Rica em fibras, ômega 3 e minerais, a chia contribui para o equilíbrio do corpo de forma simples e prática Crédito: Imagem: itor | Shutterstock
A chia vem ganhando destaque na alimentação saudável por sua composição nutricional poderosa. Rica em fibras, gorduras boas, proteínas e minerais essenciais, essa pequena semente pode beneficiar o funcionamento do intestino, a saúde do coração e contribuir para uma dieta mais equilibrada.
Um dos aspectos mais fascinantes da chia acontece quando ela entra em contato com líquidos. A semente forma uma espécie de gel, resultado da presença de fibras solúveis . Esse processo ajuda a desacelerar a digestão e contribui para uma absorção mais gradual da glicose no sangue.
“A chia tem um efeito muito interessante no organismo porque ajuda a manter a glicemia mais estável ao longo do dia. Isso impacta diretamente na energia, na saciedade e até na redução da vontade por doces”, explica a nutricionista clínica Sabina Donadelli, criadora do método Viver Mais, Viver Bem.

Benefícios da chia para a saúde

Além de ajudar a controlar a glicemia, o consumo regular da chia pode trazer outros benefícios importantes para a saúde. Veja!
  • Ajuda a prolongar a saciedade, o que pode contribuir para o controle do peso;
  • Favorece o funcionamento do intestino, graças ao alto teor de fibras;
  • Contribui para a saúde do coração por ser fonte de ômega 3;
  • Auxilia na manutenção da massa muscular, por conter proteína vegetal;
  • Fornece minerais como cálcio, magnésio e ferro.
A chia contribui para o equilíbrio do intestino, favorecendo a digestão, a imunidade e o bom funcionamento do organismo (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock)
A chia contribui para o equilíbrio do intestino, favorecendo a digestão, a imunidade e o bom funcionamento do organismo Crédito: Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock

Chia e saúde intestinal

Outro ponto que merece destaque é a relação da chia com o intestino . As fibras presentes na semente funcionam como alimento para bactérias benéficas “Quando o intestino está equilibrado, o corpo inteiro responde melhor. A digestão melhora, a imunidade se fortalece e até o metabolismo funciona de forma mais eficiente”, afirma a nutricionista Sabina Donadelli.

Como consumir a chia?

Apesar de todos os benefícios, a forma de consumo faz diferença. O ideal é hidratar a chia antes de utilizá-la ou adicioná-la a preparações como iogurtes, frutas e receitas diversas. “Consumir a chia hidratada potencializa seus efeitos e evita desconfortos digestivos. Esse é um detalhe simples, mas que muda completamente o resultado”, orienta a nutricionista. Versátil, acessível e fácil de incluir no dia a dia, a chia se consolida como uma aliada para quem busca mais saúde.
Por Silmara Sanches

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Renata Rivetti coordenou o estudo sobre a semana de 4 dias
Semana de 4 dias: resultados apontam aumento da produtividade
Imagem BBC Brasil
Irã ainda conseguiria fabricar bomba atômica com seu estoque de urânio enriquecido?
Imagem de destaque
'Meu filho nasceu no caminho para o hospital': por que partos rápidos acontecem 'com mais frequência do que se imagina'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados