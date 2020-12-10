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Música

Orquestra Sinfônica do ES promove 'Concerto de Natal' pelas redes sociais

Neste sábado (12), músicos da Orquestra Sinfônica do Espírito Santo tocam repertório exclusivo com regência do Maestro Helder Trefzger
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 dez 2020 às 21:15

Publicado em 09 de Dezembro de 2020 às 21:15

Orquestra Sinfônica do Estado do Espírito Santo
Orquestra Sinfônica do Estado do Espírito Santo Crédito: Marcelo Siqueira
Neste sábado (12), a partir das 20 horas, tem Concerto Live de Natal nas redes sociais do Governo do Estado do Espírito Santo e da TV Educativa (TVE/ES). Promovido pela Secretaria da Cultura (Secult), a atração trará músicos da Orquestra Sinfônica do Espírito Santo (Oses), em show transmitido ao vivo.
O repertório foi escolhido pensando numa apresentação variada, que incluísse música clássica, popular e canções natalinas, explica o maestro da Oses, Helder Trefzger, regente do concerto.
Helder avalia que o repertório compõe um leque amplo e diversificado para trazer uma mensagem de paz e esperança. Destacaria A paz, de Gilberto Gil, e Heal the World, de Michael Jackson, mas o repertório está todo muito bonito e contou com sugestões e arranjos dos nossos músicos, explica Trefzger.

INICIATIVA

A ideia do maestro foi valorizar a prata da casa, tanto para os solos (os solistas serão músicos da própria orquestra) quanto na utilização de arranjos feitos pelos músicos Gabriel Novaes (percussionista) e Lucas Azevedo (violinista). Helder Trefzger também assina alguns arranjos do repertório.

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Os músicos participantes tocam instrumentos de cordas e percussão. Por conta dos protocolos sanitários e cuidados necessários em relação à pandemia da Covid-19, não haverá participação de instrumentos de sopros e todos os músicos usarão máscaras, além de cumprirem distanciamento durante a apresentação. Durante o concerto, serão arrecadadas doações para o programa ES Solidário.

REPERTÓRIO

  • Anônimo: "Amazing Grace" (solo de violino: Lucas Azevedo) 
  • Handel: "O Messias  overture"  
  • Bach: "Jesus, a alegria dos homens"  
  • Saint-Saens: "O Cisne" (Jonathan Santos, violoncelo e Maíni Moreno, harpa) 
  • Helder Trefzger: "Elegia", para as vítimas da Covid 19 (solo de violino: Diego Adinolfi) 
  • Bosmans: "Jakiana  Prelúdio"
  • Gilberto Gil: "A Paz" (solo de vibrafone: Hugo Rocha)
  • Roberto Carlos: "Emoções"
  • Michael Jackson: "Heal the World"
  • Luiz Ayrão (gravada por Roberto Carlos e Vanessa da Mata): "Nossa Canção" (solo de vibrafone: Gabriel Novais)
  • Banda Casaca: "Morro da Concha" (solos de casacas: Gabriel Novais e Hugo Rocha)
  • José Feliciano: "Feliz Navidad"
  • Lucas Azevedo: "Natal Spicatto"  

CONCERTO LIVE DE NATAL

  • QUANDO: sábado (12), a partir das 20h, com participação da Orquestra Sinfônica do Espírito Santo, com regência de Helder Trefzger
  • COMO ASSISTIR: gratuitamente, pelas redes sociais do Governo do Espírito Santo e TVE/ES
(Com informações da Secretaria Estadual de Cultura - Secult/ES)

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