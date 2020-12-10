Orquestra Sinfônica do ES promove 'Concerto de Natal' pelas redes sociais

Neste sábado (12), a partir das 20 horas, tem Concerto Live de Natal nas redes sociais do Governo do Estado do Espírito Santo e da TV Educativa (TVE/ES). Promovido pela Secretaria da Cultura (Secult), a atração trará músicos da Orquestra Sinfônica do Espírito Santo (Oses), em show transmitido ao vivo.
O repertório foi escolhido pensando numa apresentação variada, que incluísse música clássica, popular e canções natalinas, explica o maestro da Oses, Helder Trefzger, regente do concerto.
Helder avalia que o repertório compõe um leque amplo e diversificado para trazer uma mensagem de paz e esperança. Destacaria A paz, de Gilberto Gil, e Heal the World, de Michael Jackson, mas o repertório está todo muito bonito e contou com sugestões e arranjos dos nossos músicos, explica Trefzger.
INICIATIVA
A ideia do maestro foi valorizar a prata da casa, tanto para os solos (os solistas serão músicos da própria orquestra) quanto na utilização de arranjos feitos pelos músicos Gabriel Novaes (percussionista) e Lucas Azevedo (violinista). Helder Trefzger também assina alguns arranjos do repertório.
Os músicos participantes tocam instrumentos de cordas e percussão. Por conta dos protocolos sanitários e cuidados necessários em relação à pandemia da Covid-19, não haverá participação de instrumentos de sopros e todos os músicos usarão máscaras, além de cumprirem distanciamento durante a apresentação. Durante o concerto, serão arrecadadas doações para o programa ES Solidário.
REPERTÓRIO
- Anônimo: "Amazing Grace" (solo de violino: Lucas Azevedo)
- Handel: "O Messias overture"
- Bach: "Jesus, a alegria dos homens"
- Saint-Saens: "O Cisne" (Jonathan Santos, violoncelo e Maíni Moreno, harpa)
- Helder Trefzger: "Elegia", para as vítimas da Covid 19 (solo de violino: Diego Adinolfi)
- Bosmans: "Jakiana Prelúdio"
- Gilberto Gil: "A Paz" (solo de vibrafone: Hugo Rocha)
- Roberto Carlos: "Emoções"
- Michael Jackson: "Heal the World"
- Luiz Ayrão (gravada por Roberto Carlos e Vanessa da Mata): "Nossa Canção" (solo de vibrafone: Gabriel Novais)
- Banda Casaca: "Morro da Concha" (solos de casacas: Gabriel Novais e Hugo Rocha)
- José Feliciano: "Feliz Navidad"
- Lucas Azevedo: "Natal Spicatto"
CONCERTO LIVE DE NATAL
- QUANDO: sábado (12), a partir das 20h, com participação da Orquestra Sinfônica do Espírito Santo, com regência de Helder Trefzger
- COMO ASSISTIR: gratuitamente, pelas redes sociais do Governo do Espírito Santo e TVE/ES
(Com informações da Secretaria Estadual de Cultura - Secult/ES)