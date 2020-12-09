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Já é Natal

Caravana de Natal chega ao ES nesta quinta-feira (10)

Neste ano, seis veículos farão trajetos que priorizarão bairros residenciais. Para manter o público em casa, o trajeto não foi divulgado e ações digitais serão realizadas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 dez 2020 às 07:00

Publicado em 09 de Dezembro de 2020 às 07:00

Caravana de Natal da Coca-Cola
Caravana de Natal da Coca-Cola Crédito: Tadeu Fidalgo/Divulgação
Faltam 16 dias para o Natal e o clima natalino toma conta das cidades. Para incrementar a magia, a tradicional caravana da Coca-Cola chega nesta quinta-feira (10) em terras capixabas e segue percorrendo as ruas do Espírito Santo durante 14 dias.
Por conta da pandemia da Covid-19, o trajeto das caravanas será diferente neste ano. Segundo a marca, a frota de seis veículos priorizará bairros residenciais em seu trajeto, de onde o público poderá contemplar as caravanas das janelas de suas casas.
O cronograma de cidades e bairros visitados não foi divulgado pela Coca-Cola. De acordo com a empresa, "o trajeto dos caminhões não será divulgado previamente para incentivar as pessoas a acompanharem o espetáculo de suas casas. A rota irá priorizar avenidas largas e de grande circulação de veículos".

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CARAVANA EM CASA

Caso a caravana não passe perto da sua casa, ela pode ser levada virtualmente. Foram criadas ações digitais para que o público possa celebrar a passagem das Caravanas sem precisar ir às ruas.
Esse ano, quem usar o filtro digital disponível no Instagram da Coca-Cola com a hashtag #JuntosComoNunca poderá ter seus vídeos e fotos reproduzidos nos telões dos caminhões físicos.
Além disso, você poderá reproduzir a caravana dentro da sua casa por meio de realidade aumentada. O recurso está disponível no aplicativo oficial para iOS e Android.

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