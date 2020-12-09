Caravana de Natal chega ao ES nesta quinta-feira (10)

Caravana de Natal da Coca-Cola Crédito: Tadeu Fidalgo/Divulgação

Faltam 16 dias para o Natal e o clima natalino toma conta das cidades. Para incrementar a magia, a tradicional caravana da Coca-Cola chega nesta quinta-feira (10) em terras capixabas e segue percorrendo as ruas do Espírito Santo durante 14 dias.

Por conta da pandemia da Covid-19, o trajeto das caravanas será diferente neste ano. Segundo a marca, a frota de seis veículos priorizará bairros residenciais em seu trajeto, de onde o público poderá contemplar as caravanas das janelas de suas casas.

O cronograma de cidades e bairros visitados não foi divulgado pela Coca-Cola. De acordo com a empresa, "o trajeto dos caminhões não será divulgado previamente para incentivar as pessoas a acompanharem o espetáculo de suas casas. A rota irá priorizar avenidas largas e de grande circulação de veículos".

CARAVANA EM CASA

Caso a caravana não passe perto da sua casa, ela pode ser levada virtualmente. Foram criadas ações digitais para que o público possa celebrar a passagem das Caravanas sem precisar ir às ruas.

Esse ano, quem usar o filtro digital disponível no Instagram da Coca-Cola com a hashtag #JuntosComoNunca poderá ter seus vídeos e fotos reproduzidos nos telões dos caminhões físicos.