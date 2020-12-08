19 lançamentos musicais para embalar o Natal 2020

Sia, Mariah Carey, Carly Rae Jepsen, Sofia Reyes e Dolly Parton lançaram músicas de natal em 2020 Crédito: Divulgação/Montagem/A Gazeta

Então é Natal! E o clima de festas de fim de ano e confraternização invadiram o cinema e mercado fonográfico. Inspirados com a data, artistas produzem singles e discos completos para receber a família e o Bom Velhinho - ou até esperar o crush de presente - com toda animação.

A galera está tão inspirada que até se antecipou. Muitos artistas apresentaram seus trabalhos logo nos meses de setembro e outubro e continuam divulgando singles separadamente. O lançamento mais esperado foi o de Mariah Carey, que todo ano bomba com o hit "All I Want For Christmas Is You". Na última sexta (4), ela apresentou "Oh Santa!", que conta com participações para lá de especiais.

A música encabeça a lista feita pelo Divirta-se que também traz gente nova, como Ava Max e Jonas Brothers, que trouxeram singles fofos. Claro que os veteranos também fizeram as vezes e merecem destaque. Basta dar uma olhada no disco natalino de Dolly Parton, que chega até com filme na Netflix, e o EP de Jon Bon Jovi. Confira os lançamentos natalinos.

"OH SANTA!" - MARIAH CAREY FEAT. ARIANA GRANDE E JENNIFER HUDSON



A lista não poderia começar sem a "dona do natal". Neste ano, Mariah não trouxe a tradicional "All I Want For Christmas Is You", que quase todo ano chega ao topo das paradas musicais neste período. A aposta agora é "OH Santa!", single do disco "Merry Christmas II You" (2010) que ganhou participações mais que especiais. Mariah agora divide os vocais com Ariana Grande e Jennifer Hudson, o que rendeu status de hit à canção. Para se ter uma ideia, em três dias de lançamento a canção está quase batendo os views da original de 2010: são 14,8 milhões até o momento. Vale lembrar que a reunião das três cantoras aconteceu no Magical Christmas Special, especial de Natal de Carey para o streaming Apple TV+.

HOLIDAY - LIL NAS X



Depois do enorme sucesso de "Old Town Road", Lil Nas X vem todo empolgado para o fim de ano. Em "Holiday", o artista incorpora um Papai Noel tecnológico no clipe. Já a música não reflete tanto o clima natalino. Com suas rimas, Lil Nas fala meio que de sua biografia e sucesso. Confira.

BABY I'TS COLD OUTSIDE - BRETT ELDREDGE E SOFÍA REYES



O clássico "Baby It's Cold Outside", sucesso desde 1949 quando ganhou o Oscar de Melhor Canção Original no filme "A Filha de Netuno" e interpretado por anos por artistas como Ray Charles e Betty Carter, Dolly Parton e Rod Stewart, entre outros, está de volta em nova roupagem. Agora é a vez de Brett Eldredge, que convidou Sofía Reyes para uma versão que mistura versos em inglês e espanhol.

"UNDER THE MISTLETOE" - KELLY CLARKSON FEAT. BRETT ELDREDGE



Kelly Clarkson é uma das artistas que mais gosta desta época de natal. Depois de um disco, "Wrapped In Red" (2013), e alguns especiais de TV, ela lança em 2020 a canção "Under The Mostletoe", com participação de Brett Eldredge. Apresentada em outubro, a canção fala dos dois lados de um romance de natal. Eu amo escrever novas músicas de Natal, que têm uma clássica vibe saudosista. Brett é um cantor incrível e eu também fiquei impressionada pelo som clássico que ele colocou na gravação de Natal, então é uma combinação perfeita para um dueto em Under The Mistletoe, contou Kelly em nota à imprensa.

"ALL I WANT FOR CHRISTMAS IS YOU" - KELLY CLARKSON



Mostrando que realmente é animada em compor canções de Natal, Kelly Clarkson trouxe uma segunda música neste ano. Apesar do título, a canção nada tem ligação com o hit de Mariah Carey que sempre ganha o número 1 neste período. Porém, a essência é a mesma: 'não quero nada a não ser você de natal'. Confira.

"HAPPY XMAS (WAR IS OVER)" - ALANIS MORISSETTE



Alanis resolveu regravar o clássico Happy Xmas (War Is Over), gravado por John Lennon e Yoko Ono, em 1971, e ouvido no Brasil todos os anos na voz de Simone. A canção ficou bem parecida com o original e traz imagens da cantora em família. Confira.

"IT'S NOT CHRISTMAS TILL SOMEBODY CRIES" - CARLY RAE JEPSEN



A canadense Carly Rae Jepsen se inspirou em situações engraçadas que podem acontecer na ceia para compor a canção deste ano. Meu namorado é vegano, então eles o alimentam com peixe/ Meu tio piorou tudo falando de política/ Eu tinha algumas opiniões/ Posso ter começado uma briga/ Não é Natal até que alguém chore, diz trecho da canção que é bem representado no clipe. Confira.

"NAUGHTY LIST" - LIAM PAYNE E DIXIE D'AMELIO



O ex- One Direction lançou sua música de natal em parceria com Dixie D'Amelio. A moça é um sucesso no TikTok e participa da canção que fala de uma relação safada que os colocam numa "lista de malcriados" e os deixariam sem presentes. Porém, a presença um do outro já basta para o Natal. Confira.

"CHRISTMAS WHITHOUT YOU" - AVA MAX



A norte-americana traz uma música romântica para aquecer os corações no natal. A canção fala da espera pela volta do amor para as festividades ficarem completas. Lançada em outubro, a canção tem 1,8 milhões de views no YouTube. A música foi apresentada em outubro como um single à parte do novo disco da cantora "Heaven & Hell", lançado em setembro.

"SNOWMAN" - SIA



Sia também lançou um single natalino em outubro. "Snowman" chega com um clipe que retrata bem a letra da música. Nele, a cantora vai numa jornada até o Polo Norte para salvar dois bonecos de neve do derretimento com o fim do inverno. Confira o video produzido com técnicas de animação em stop-motion.

"I NEED YOU CHRISTMAS" - JONAS BROTHERS



Até os Jonas Brothers entraram na onda natalina. O trio trouxe "I Need You Christmas", single que retrata a saudade dos irmãos deste período. Confira o lyric video que traz imagens dos Jonas bem novinhos misturadas com fotos recentes.

DISCOS E ÁLBUNS

"THE HOLLY & THE IVY" - SAM SMITH



Ansioso por este período após um ano difícil para o mundo, Sam Smith apresenta The Holly & The Ivy, EP com cinco faixas natalinas. "The Lighthouse Keeper" foi a primeira música lançada. Escrita e produzida por Labirinth, ela fala da proteção e presença do amor durante a jornada de quem ele ama. O EP ainda traz regravações como "Have Yourself A Merry Little Christmas", eternizada na voz de Sinatra. Confira.

CHRISTMAS BLUES - SABRINA CLAUDIO



A cantora americana Sabrina Claudio traz um álbum com oito faixas temáticas e participações especiais de The Weeknd e Alicia Keys. Eu o criei no início deste verão [do hemisfério norte] para trazer paz, nostalgia e/ou felicidade mesmo que a sensação durasse apenas durante as músicas, contou a artista pelo Instagram. A faixa de destaque é "Warm December", que chega com video clipe em que a cantora incorpora uma Mamãe Noel pra lá de sexy.

"MY GIFT" - CARRIE UNDERWOOD



Carrie Underwood traz um disco com 11 canções natalinas para celebrar neste ano. Lançado em setembro, este é o primeiro trabalho do gênero que a cantora apresenta e veio com um especial que pode ser visto no HBO Max. Destaque para a canção "Hallelujah", que conta com letra e participação de John Legend.

"DECEMBER BABY" - JOJO



Lançado em outubro, "December Baby" traz o natal da cantora Jojo. A jovem que voltou a produzir este ano traz um disco com 13 canções natalinas e duas participações especiais: o cantor e compositor londrino Jacob Collier e o estadunidense PJ Morton. A música com PJ Morton, "Wishlist" teve clipe lançado em novembro. Nesta segunda-feira (7), Jojo trouxe o vídeo de "December Baby", canção que dá título ao disco.

"YOU MAKE IT FELL LIKE CHRISTMAS - DELUXE EDITION 2020" - Gwen Stefani



A cantora relançou o seu disco de natal de 2017 com sete músicas extras. O disco é composto de clássicos e algumas inéditas como "Here This Christmas", que é o tema do evento natalino do canal americano Hallmark Channel. Confira o natal pop de Gwen.

"A JON BON JOVI CHRISTMAS" - JON BON JOVI



Neste EP, o vocalista da banda Bon Jovi traz covers de canções de natal de Elvis Presley, Tom Petty e The Pogues. Christmas All Over Again, If I Get Home on Christmas Day e Fairytale of New York são as baladas que compõem o trabalho disponível nas plataformas digitais.

"A HOLLY DOLLY CHRISTMAS" - DOLLY PARTON



A rainha do country lançou seu primeiro álbum natalino em 30 anos. "A Holly Dolly Christmas" chega com 13 canções - entre inéditas e regravações - e repleto de parcerias. Artistas como Michael Bublé, Miley e Billy Ray Cyrus, Willie Nelson e Randy Parton estão na lista de participações. A mais curiosa talvez seja a de Jimmy Fallon na canção "All I Want For Christmas Is You", de Mariah Carey. O disco faz parte da trilha sonora do filme da cantora para o Netflix: Christmas on The Square.