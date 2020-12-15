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Ex-BBB capixaba Gizelly revela depressão e apoio de Marcela: 'Trevas'

Advogada de Vitória disse que foi diagnosticada com a doença na última semana e agradeceu apoio de colega de reality da Globo pela web
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 dez 2020 às 09:56

Publicado em 15 de Dezembro de 2020 às 09:56

As ex-BBBs Gizelly Bicalho e Marcela McGowan
As ex-BBBs Gizelly Bicalho e Marcela McGowan Crédito: Reprodução/Instagram @marcelamcgowan
Capixaba do BBB 20, Gizelly Bicalho usou o Twitter para desabafar na noite desta segunda (14). Ela contou para os fãs que está sofrendo com crises de ansiedade desde outubro deste ano e foi diagnosticada novamente com depressão
"Nos últimos dias eu vivi momentos de trevas", escreveu ela, na rede social. 
"Estou tomando meus remédios e com as pessoas que amo sempre comigo. Não contei para ninguém, mas estou aqui todo dia forte, firme", continua. 

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Gizelly ainda agradeceu o apoio de Marcela McGowan, amiga de confinamento de reality da Globo, durante este período mais difícil: "Todos os dias Marcelinha quer saber como estou, se preocupa comigo, me liga e não solta minha mão... Te amo minha sereia. A nossa amizade pode não agradar a toda população, mas eu queria tanto a compreensão de toda a população. Eu e Ma vamos estar para sempre", concluiu. 

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