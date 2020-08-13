Zilu perde pensão de R$ 100 mil de Zezé Di Camargo, diz jornal

Até o ano passado, de acordo com a publicação, Zilu recebia nada menos que uma pensão de R$ 100 mil. A mesma quantia, no entanto, continua sendo depositada em uma conta da socialite referente a um outro acordo que o ex-casal possui. Zezé tem que fazer a transferência do aporte financeiro para dar à ex-mulher o que lhe é de direito quanto à fazenda É O Amor, adquirida quando os dois ainda eram casados. Desse bem, Zilu acabou herdando algo em torno de R$ 3,6 milhões.

"Quando ocorreu o divórcio, foi acordado entre eles que Zilu receberia uma pensão alimentícia de R$ 100 mil, até que alguma empresa deles desse lucro. Chegou um certo momento que eles venderam uma porcentagem da empresa, que já daria até mais que os R$ 100 mil por mês para ela. A partir desse momento, Zezé não era mais obrigado a pagar pensão e foi continuando a pagar, até que ela entrou com o processo no final de 2018. A pensão alimentícia acabou no ano passado. Já os R$ 100 mil que ela está recebendo por mês é do acordo referente aos bens da partilha. A última parcela desse valor será paga em setembro deste ano", diz o advogado de Zezé, Cesar Miano, em entrevista ao Extra.