Graciele Lacerda sobre ser mulher de Zezé Di Camargo: 'Tinha pavor'

Graciele Lacerda decidiu ir ao Instagram para responder perguntas de fãs nesta quarta (22). A capixaba de 39 anos foi questionada se já tinha se imaginado como mulher de Zezé Di Camargo, com quem mantém relacionamento atualmente, e ela disse que não: "Não, nem pensar. Nunca imaginei isso na minha vida. Na verdade, eu fugia disso. Era aquela coisa que eu tinha pavor. É aquela coisa de pagar a língua, né? Muitas coisas eu já paguei a língua. Por isso que a gente não pode falar nada".
Em contrapartida, a jornalista ainda completou que "nada é por acaso" sobre o amor que está vivendo ao lado do bonitão e continuou: "Nada é por acaso. Acredito que todos têm seu destino. Passei por coisas que, na minha concepção, eu não merecia passar, jamais pensei em passar. Mas acho que a gente tem uma missão. Estou onde eu estou porque tinha que estar".
Nos bastidores, o papo é de que a relação de Graciele com Zezé também já gerou muito mal-estar entre a família, já que até hoje não há uma definição concreta de se a bonita já estava ou não se relacionando com o sertanejo enquanto ele ainda era oficialmente casado com Zilu Camargo, mãe dos filhos do cantor.
Inclusive, os próprios filhos de Zezé, segundo consta, também tiveram problemas com esse capítulo da história do pai e só recentemente conseguiram declarar boa convivência com a capixaba.