Rainha Elizabeth II elimina foto de Harry e Meghan do palácio

Os fãs da família real britânica fizeram uma observação pertinente sobre duas fotos de um mesmo cômodo do Palácio de Buckingham - lar da rainha Elizabeth II - com alguns meses de diferença.
Em um clique, um porta-retrato com a foto do príncipe Harry e de sua esposa, Meghan Markle, parece ter sumido de um móvel onde também fica uma foto do príncipe William com a mulher, Kate Middleton - que continua lá, firme e forte.
Nas comparações, a primeira foto data de julho deste ano. Na segunda, de outubro, o objeto já não está mais lá.
Para quem não sabe, nos bastidores o rumor sempre foi de que a rainha Elizabeth II nunca foi muito a favor do relacionamento de Harry com Meghan e a retirada desse porta-retrato, se for mesmo definitiva, pode ser um sinal claro dessa desaprovação do casamento do príncipe com a ex-plebeia.