Rainha Elizabeth II elimina foto de Harry e Meghan do palácio

Nas comparações, a primeira foto data de julho deste ano. Na segunda, de outubro, o objeto já não está mais lá.

Para quem não sabe, nos bastidores o rumor sempre foi de que a rainha Elizabeth II nunca foi muito a favor do relacionamento de Harry com Meghan e a retirada desse porta-retrato, se for mesmo definitiva, pode ser um sinal claro dessa desaprovação do casamento do príncipe com a ex-plebeia.