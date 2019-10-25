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Rainha Elizabeth II elimina foto de Harry e Meghan do palácio

Parece que a monarca, que já nunca mostrou gostar muito da relação dos dois, está cada hora se importando menos em deixar isso na cara

Publicado em 25 de Outubro de 2019 às 08:13

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 out 2019 às 08:13
A rainha Elizabeth II Crédito: Reprodução/Instagram @rainhadoreinounido
Os fãs da família real britânica fizeram uma observação pertinente sobre duas fotos de um mesmo cômodo do Palácio de Buckingham - lar da rainha Elizabeth II - com alguns meses de diferença. 
Em um clique, um porta-retrato com a foto do príncipe Harry e de sua esposa, Meghan Markle, parece ter sumido de um móvel onde também fica uma foto do príncipe William com a mulher, Kate Middleton - que continua lá, firme e forte. 

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Nas comparações, a primeira foto data de julho deste ano. Na segunda, de outubro, o objeto já não está mais lá.
Para quem não sabe, nos bastidores o rumor sempre foi de que a rainha Elizabeth II nunca foi muito a favor do relacionamento de Harry com Meghan e a retirada desse porta-retrato, se for mesmo definitiva, pode ser um sinal claro dessa desaprovação do casamento do príncipe com a ex-plebeia. 

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