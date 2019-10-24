Novo irmão de Anitta afirma que não acompanha carreira da cantora

A cantora Anitta Crédito: Reprodução/Instagram @anitta

A família de Anitta, 26, aumentou, mas parece que a sobrinha não está por dentro do trabalho da artista. O irmão recém-descoberto, Felipe Terra, 31, contou à colunista Fábia Oliveira que a filha não acompanha os lançamentos da tia famosa.

"Somos evangélicos, não costumamos ouvir outros gêneros musicais", afirmou. Entretanto, a menina de oito anos conhece o Clube da Anittinha (Gloob), animação infantil criada pela cantora. "Ela adora as músicas do desenho. Canta e dança assistindo."

Mesmo com as diferenças, o novo irmão mais velho de Anitta está ansioso para conhecer toda a família. "A Anitta, o Painitto e o Renan eu já conheço pelas redes sociais e pela mídia, mas não é neles que estou interessado. O que quero mesmo é conhecer o Mauro a Larissa e o Renan, meu irmão vascaíno", contou à coluna.

Felipe Terra e Mauro Machado, o novo irmão de Anitta e o Painitto Crédito: Reprodução

"Tenho certeza que o amor e a amizade que irá florescer nos fará superar as nossas diferenças, até porque na minha família somos muito diferentes e sempre vivemos muito bem como toda família normal. Uma nova vida para todos nós se inicia hoje. Agora é recuperar o tempo perdido", completou.

Segundo Anitta, que se manifestou sobre o assunto em seu Instagram nesta quinta-feira (24), ela e a sobrinha são muito parecidas: "Ela é a minha cara".

Terra contou, ainda, que sabe que é irmão da cantora desde 2017, mas não a procurou por medo de ser considerado oportunista.

"Não os procurei antes devido ao fato de ela ser uma das principais personalidades do Brasil e conhecida internacionalmente. Isso assusta. O medo de ser rejeitado ou mal tratado me fez recuar."

Anitta recebeu o irmão com muita felicidade. Emocionada, a artista compartilhou em seu Instagram vídeos em que aparece em lágrimas no momento que falou com Terra pela primeira vez após a descoberta.

"A Anitta me procurou logo e passou a me tratar como irmão. O Renan me mandou uma mensagem assim que saiu o resultado me dando as boas vindas à família", afirmou Terra.

ENTENDA A HISTÓRIA

A notícia sobre a possível existência de um novo parente na família da cantora foi revelada por Fábia Oliveira há algumas semanas. Foi a partir dessa informação que a cantora decidiu ir atrás da história.

"Ninguém buscou a gente, eu que fui atrás dele. A mãe dele e o meu pai perderam contato. A mãe dele viu meu pai na televisão junto comigo, comentou que aquele era nosso pai. E ele não nos procurou, porque tinha medo de a gente achar que ele queria dinheiro, era interesseiro, como todo mundo ficou comentando", afirmou ela.

A cantora contou que o resultado do exame do teste de DNA saiu nesta quarta-feira (23) e confirmou que Mauro Machado, o Painitto, é pai de Felipe Terra, 31.