Anitta anuncia que tem um novo irmão por parte de pai

A cantora Anitta e o pai, Mauro Machado, o Painitto Crédito: Reprodução/Instagram @painitto

Anitta, 26, descobriu que tem um novo irmão por parte de pai. Em vídeos publicados em seu Instagram, a cantora contou que o resultado do exame do teste de DNA saiu nesta quarta-feira (23) e confirmou que Mauro Machado, o Painitto, é pai de Felipe Terra, 31.

"Estou super feliz", disse ela. Segundo a colunista Fábia Oliveira, do jornal O Dia, Terra é segundo sargento do exército, casado e tem uma filha de oito anos. Anitta revelou que está muito animada por ter uma sobrinha. "Ela é a minha cara."

Felipe Terra é fruto de um relacionamento de Mauro Machado anterior ao casamento com Miriam Macedo, mãe de Anitta e de seu outro irmão, Renan.

A notícia sobre a possível existência de um novo parente na família da cantora foi revelada por Fábia Oliveira há algumas semanas. Foi a partir dessa informação que a cantora decidiu ir atrás da história.

Felipe Terra e Mauro Machado, o novo irmão de Anitta e o Painitto Crédito: Reprodução

"Ninguém buscou a gente, eu que fui atrás dele. A mãe dele e o meu pai perderam contato. A mãe dele viu meu pai na televisão junto comigo, comentou que aquele era nosso pai. E ele não nos procurou, porque tinha medo de a gente achar que ele queria dinheiro, era interesseiro, como todo mundo ficou comentando", contou ela.

Segundo Anitta, Felipe Terra só teve coragem de entrar em contato quando ela mandou uma mensagem dizendo que estava super feliz com a possibilidade de ter um novo irmão. A cantora também disse que Terra é cara do seu pai e, por isso, ela já tinha certeza que ele era seu parente. "Nem precisava de DNA".

A artista afirmou ainda que já fala com o novo irmão todos os dias, mas ainda não teve tempo de conhecê-lo pessoalmente. No momento, Anitta está em Los Angeles (EUA), trabalhando na divulgação de um novo trabalho.