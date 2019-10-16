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Pai de Anitta procura suposto filho fora do casamento para fazer DNA

Pode ser que a Poderosa tenha um irmão e nem saiba! Bomba estourou nesta terça (15), quando a web ficou sabendo do caso e das movimentações que a cantora e o pai estão fazendo para achar o rapaz

Publicado em 16 de Outubro de 2019 às 08:24

Publicado em 

16 out 2019 às 08:24
A cantora Anitta e o pai, Mauro Machado, o Painitto Crédito: Reprodução/Instagram @painitto
A terça-feira (15) foi de polêmica - só para variar - no mundo dos famosos. Agora é Anitta que pode ter um irmão sem nem saber. O pai dela, Mauro Machado, o Painitto - como é conhecido nas redes sociais -, até já está buscando o rapaz para se submeter a um exame de DNA.
O menino seria fruto de um relacionamento dele com uma ex-companheira, a quem ele já até buscou fazer contato. 

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A informação, publicada em primeira mão pela colunista Fábia Oliveira, de O Dia, ainda dá conta de que Anitta é que está atrás do rapaz para que a família possa resolver a situação toda. 

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