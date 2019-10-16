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Vai entrar na faca!

Mamma Bruschetta anuncia bariátrica e plástica: "20 quilos de barriga"

Pesando 184 quilos, apresentadora diz que não aguenta mais ter que lidar com as dificuldade que a gordura a impõe no dia a dia

Publicado em 16 de Outubro de 2019 às 08:14

Publicado em 

16 out 2019 às 08:14
A apresentadora Mamma Bruschetta Crédito: Reprodução/Instagram @mammabruschetta
Mamma Bruschetta convive com uns quilinhos extras há algum tempo, mas pode ser que toda essa situação desconfortável - segundo ela mesma diz - esteja perto de acabar. É que em entrevista ao TV Fama desta terça (15) a apresentadora do Fofocalizando disse que já está nos preparativos para se submeter a uma cirurgia bariátrica. Depois disso, já tem plásticas em seus planos. 
> Fotos: Mamma Bruschetta faz 70 anos com namorado de 23: "Alegria"
"Estou com excesso de peso e começou a me incomodar um pouco. Preciso fazer a bariátrica. Há três anos eu ia operar, justamente na época que o Silvio Santos me convidou para o programa. Estava com 150 kg, tive que escolher entre ficar magra e desempregada ou empregada e gorda", explicou. 
Aos 70 anos, Mamma diz que precisa cuidar da saúde e que dessa vez vai entrar na faca sem medo de ser feliz. Segundo ela, coisas pequenas se tornaram verdadeiras "funções" no dia a dia: "Estou com 70 anos, preciso cuidar um pouco de mim, da minha saúde. Quero ficar mais saudável e tirar essa barriga, esse avental de gordura. Dessa vez vou com muita firmeza, quero ficar mais saudável do que estou. Para subir no ônibus ou na escada é um inferno, quero ser feliz. Até para fazer amorzinho complica".

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Atualmente, Mamma está com 184 quilos e só pode operar quando emagrecer até chegar aos 132. Depois, pretende emagrecer 50 quilos e quando atingir 90 quilos estima que uma plástica na barriga elimine outros 20 quilos de excesso de pele. 

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