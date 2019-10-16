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Vídeo: filme sobre Gretchen ganha primeiro teaser

Rainha do Rebolado postou no Instagram vídeo em que o filme sobre sua vida é divulgado: "Para uns Maria. Eu chamaria de fênix. Mas ela escolheu ser Gretchen"

Publicado em 16 de Outubro de 2019 às 07:56

Publicado em 

16 out 2019 às 07:56
A artista Gretchen Crédito: Reprodução/Instagram @mariagretchen
Gretchen divulgou nesta terça (15) o primeiro teaser do filme sobre sua vida no Instagram e deixou os fãs em polvorosa com a novidade. 
A gravação conta com a narração da diretora do longo, Antônia Fontenelle, e com imagens simples de uma mulher que surge em várias paisagens diferentes da natureza. 

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"Dizem que onde está o seu coração ali está o seu tesouro. E quando parte dese tesouro lhe é arrancado? E quantas vezes o mel virou fel? Depois de um tempo a gente aprende que tem que mirar no alvo e tirar. Acertar é só um detalhe", falou de fundo.
> Gretchen mostra calcinha e abre o jogo sobre corpão: "Lipo HD"
Para concluir, ela diz com uma foto da Rainha do Rebolado: "Para uns Maria. Eu chamaria de fênix. Mas ela escolheu ser Gretchen". 

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