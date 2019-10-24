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Televisão

Dani Calabresa diz que deixa Zorra no fim do ano para ter programa solo

Atriz permanece no ar no humorístico até dezembro

Publicado em 24 de Outubro de 2019 às 19:13

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 out 2019 às 19:13
A humorista Dani Calabresa Crédito: Instagram/@calabresadani
A atriz Dani Calabresa, 37, vai deixar o Zorra (Globo) no final do ano. A revelação foi feita por ela mesma em suas redes sociais. O motivo: quer tentar emplacar um programa próprio na TV e voltar a ser apresentadora. O futuro na Globo ainda é incerto.
Dani estava no humorístico desde 2015 quando houve uma mudança total do formato. "Fui muito feliz interpretando várias personagens diferentes todos os dias. O programa tem externas que parecem cenas de filme ou seriado, figurinos lindos, números musicais incríveis e um elenco muito talentoso", começou, antes de contar tudo o que aprendeu com a atração.
"Aprendi e me diverti muito. Priorizei esse projeto com o maior carinho, mas como todo dia vocês me pedem para ter um programa, voltar a fazer o Furo MTV ou um canal no YouTube, ano que vem eu pedi para sair do Zorra para conseguir me dedicar a novos desafios", revela. Ela não confirmou se será na mesma emissora o novo projeto ou na internet, mas confidenciou a fãs em seus Stories que seria algo parecido com o Furo MTV, uma atração bastante cômica e sem data para estrear.
Ver essa foto no Instagram

?? PRINCESA NO ROLETE??Obrigada @oficialzorra entrei em 2015, e fui muito feliz interpretando VARIASSSS personagens diferentes todos os dias?a equipe do pgm é super unida e animada, e todo mundo rala com amor?? O pgm tem externas que parecem cenas de filme ou seriado, figurinos lindos, números musicais incríveis, e um elenco muito talentoso??aprendi e me diverti muito com o Zorra?? priorizei esse projeto com o maior carinho, mas como todo dia vocês me pedem pra ter um pgm, ou voltar a fazer o Furo MTV ou um canal, ano que vem eu pedi pra sair do Zorra pra conseguir me dedicar a novos desafios?????? ENTÃO ESPERO QUE VCS TORÇAM POR MIM E ME ASSISTAM HEIN PUTA MERDA ahaha =)mesmo que meu pgm chamá: COÇANDO A VIRILHA rs quero a sua audiência e carinho rs #zorra OBRIGADA ZORRA?? sigam serenosrs??(só da pra marcar 20 pessoas, mas um beijo pra equipe inteira!!!) e até dezembro apareço no pgm?????????

Uma publicação compartilhada por Daniella Giusti?atriz/comédia (@calabresadani) em

Dani Calabresa teve muito sucesso na MTV como apresentadora do Furo MTV, um jornal engraçado com notícias bizarras. Ela atuava ao lado do amigo Bento Ribeiro, com quem diz torcer por uma nova dobradinha.
A atriz espera que o mesmo público que a apoia para seguir novos rumos a ajude a realizar seus próximos desejos. "Mesmo que meu programa chame: 'Coçando a Virilha' quero a sua audiência e carinho. Obrigado, Zorra", finalizou.

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A nova temporada 2019 do humorístico Zorra, na Globo, começou em abril e apresentou mais caras novas no elenco. Foram eles as atrizes Castorine e Luísa Perissé, esta última filha de Heloísa Perissé, e os atores Paulo Vieira e Evaldo Macarrão.
Procurados, a assessoria da artista e a Globo ainda não haviam se manifestado até a publicação deste texto

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