Xuxa coloca mansão com 14 banheiros à venda por R$ 45 milhões

Xuxa Meneghel colocou sua mansão na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, à venda por 8,7 milhões de dólares em um site internacional - o que equivale a algo em torno de R$ 45 milhões. Segundo a Quem, o imóvel que é listado desde 2018 possui mais de 2,6 mil metros quadrados de área privativa.
Quem comprar a residência da apresentadora terá, em casa, piscina, cinema, quadras de vôlei e basquete, cinco quartos, 14 banheiros, escritório, academia, sauna e outros cômodos. Na garagem, há espaço para seis carros.
De acordo com a publicação, a apresentadora decidiu vender a mansão quando a mãe, dona Alda, morreu, em maio de 2018. Atualmente, Xuxa se divide entre o Rio e São Paulo, onde mora o namorado Junno Andrade. Sasha, única filha, mora nos Estados Unidos.