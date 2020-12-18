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2,6 mil metros quadrados

Xuxa coloca mansão com 14 banheiros à venda por R$ 45 milhões

Imóvel, de mais de 2,6 mil metros quadrados, foi anunciado por mais de 8 milhões de dólares e também possui quadras de vôlei e basquete, cinema e academia
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 dez 2020 às 09:53

Publicado em 18 de Dezembro de 2020 às 09:53

Mansão de 2,6 mil metros quadrados de Xuxa é colocada à venda por 8,7 milhões de dólares (R$ 45 milhões) em site internacional
Mansão de 2,6 mil metros quadrados de Xuxa é colocada à venda por 8,7 milhões de dólares (R$ 45 milhões) em site internacional Crédito: Sothebys Internacional Realty/Reprodução
Xuxa Meneghel colocou sua mansão na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, à venda por 8,7 milhões de dólares em um site internacional - o que equivale a algo em torno de R$ 45 milhões. Segundo a Quem, o imóvel que é listado desde 2018 possui mais de 2,6 mil metros quadrados de área privativa. 
Quem comprar a residência da apresentadora terá, em casa, piscina, cinema, quadras de vôlei e basquete, cinco quartos, 14 banheiros, escritório, academia, sauna e outros cômodos. Na garagem, há espaço para seis carros. 
Mansão de 2,6 mil metros quadrados de Xuxa é colocada à venda por 8,7 milhões de dólares (R$ 45 milhões) em site internacional
Mansão de 2,6 mil metros quadrados de Xuxa é colocada à venda por 8,7 milhões de dólares (R$ 45 milhões) em site internacional Crédito: Sothebys Internacional Realty/Reprodução

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De acordo com a publicação, a apresentadora decidiu vender a mansão quando a mãe, dona Alda, morreu, em maio de 2018. Atualmente, Xuxa se divide entre o Rio e São Paulo, onde mora o namorado Junno Andrade. Sasha, única filha, mora nos Estados Unidos. 
Mansão de 2,6 mil metros quadrados de Xuxa é colocada à venda por 8,7 milhões de dólares (R$ 45 milhões) em site internacional
Mansão de 2,6 mil metros quadrados de Xuxa é colocada à venda por 8,7 milhões de dólares (R$ 45 milhões) em site internacional Crédito: Sothebys Internacional Realty/Reprodução
A apresentadora Xuxa Meneghel
A apresentadora Xuxa Meneghel Crédito: Reprodução/Instagram @xuxamenegheloficial

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