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Que alívio!

"Eu venci a Covid", comemora Zilu Camargo aos 62 anos

A mãe de Wanessa e Camilla Camargo foi para a internet comemorar o resultado negativo de um exame de coronavírus que ela fez

Publicado em 29 de Março de 2021 às 09:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 mar 2021 às 09:00
A socialite Zilu Camargo
A socialite Zilu Camargo Crédito: Reprocução/Instagram @zilucamargooficial
Aos 62 anos de idade, Zilu Camargo usou as redes sociais para dizer que está curada da Covid-19 neste domingo (28). 
"Eu venci a Covid! Quero aqui, compartilhar com vocês o resultado do exame que fiz ontem.... e graças a Deus, e às orações de todos vocês eu estou curada da Covid!!!! Obrigada por tanto carinho e amor, e pela força que recebi de vocês no decorrer desses dias!!!! ", disse a mãe de Wanessa e Camilla Camargo. 

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"Gratidão, gratidão e gratidão!!!!! Que nosso Senhor todas as pessoas que estão enfermas desse vírus e proteja todos nós desse mal!!! Amém!!!", completou ela. 

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