"Eu venci a Covid", comemora Zilu Camargo aos 62 anos

Aos 62 anos de idade, Zilu Camargo usou as redes sociais para dizer que está curada da Covid-19 neste domingo (28).
"Eu venci a Covid! Quero aqui, compartilhar com vocês o resultado do exame que fiz ontem.... e graças a Deus, e às orações de todos vocês eu estou curada da Covid!!!! Obrigada por tanto carinho e amor, e pela força que recebi de vocês no decorrer desses dias!!!! ", disse a mãe de Wanessa e Camilla Camargo.
"Gratidão, gratidão e gratidão!!!!! Que nosso Senhor todas as pessoas que estão enfermas desse vírus e proteja todos nós desse mal!!! Amém!!!", completou ela.