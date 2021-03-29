"Eu venci a Covid", comemora Zilu Camargo aos 62 anos

"Eu venci a Covid! Quero aqui, compartilhar com vocês o resultado do exame que fiz ontem.... e graças a Deus, e às orações de todos vocês eu estou curada da Covid!!!! Obrigada por tanto carinho e amor, e pela força que recebi de vocês no decorrer desses dias!!!! ", disse a mãe de Wanessa e Camilla Camargo.