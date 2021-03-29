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Polêmica!

Gretchen é criticada ao dizer que "gay quer ser uma mulher"; vídeo

Mãe de Thammy Miranda acabou sendo alvo de comentários negativos depois de ter uma fala em entrevista polêmica sobre a comunidade LGBTQIA+

Publicado em 29 de Março de 2021 às 08:54

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 mar 2021 às 08:54
A cantora Gretchen
A cantora Gretchen Crédito: Reprodução/YouTube Flow Podcast
A web passou a criticar Gretchen neste sábado (27) após divulgação de uma entrevista que a cantora deu ao canal Flow para o YouTube. A mãe de Thammy Miranda, no vídeo, diz que "gays querem ser mulheres". 
"O gay quer ser uma mulher. Então, sou a bicha que deu certo, eu nasci mulher. Mas tenho as atitudes e o jeito de um travesti", disse a dançarina. 
Procurada pela Quem, a cantora disse que não se pronunciaria sobre o assunto. 

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Nas redes, Gretchen acabou se desculpando após perceber a enxurrada de comentários negativos que estava enfrentando. "É impressionante como as pessoas gostam de utilizar falas minhas pra mudarem o sentido das coisas. Parem de ficar dramatizando um comentário bem humorado e sem maldade. Está ficando difícil de se expressar no mundo de hoje. Para vocês mais jovens, cansei de fazer esse comentário há muitos anos e nunca nenhum gay se sentiu ofendido. Até porque é uma fala minha que eu me coloco exatamente no lugar de todos vocês", escreveu. 

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