Gretchen é criticada ao dizer que "gay quer ser uma mulher"; vídeo

A web passou a criticar Gretchen neste sábado (27) após divulgação de uma entrevista que a cantora deu ao canal Flow para o YouTube. A mãe de Thammy Miranda, no vídeo, diz que "gays querem ser mulheres".

"O gay quer ser uma mulher. Então, sou a bicha que deu certo, eu nasci mulher. Mas tenho as atitudes e o jeito de um travesti", disse a dançarina.

Nas redes, Gretchen acabou se desculpando após perceber a enxurrada de comentários negativos que estava enfrentando. "É impressionante como as pessoas gostam de utilizar falas minhas pra mudarem o sentido das coisas. Parem de ficar dramatizando um comentário bem humorado e sem maldade. Está ficando difícil de se expressar no mundo de hoje. Para vocês mais jovens, cansei de fazer esse comentário há muitos anos e nunca nenhum gay se sentiu ofendido. Até porque é uma fala minha que eu me coloco exatamente no lugar de todos vocês", escreveu.