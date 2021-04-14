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Viúva de Chico Anysio faz apelo para retomar contato com filhos do humorista

Malga Di Paula e a família travam briga judicial pela herança do artista

Publicado em 14 de Abril de 2021 às 15:32

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

14 abr 2021 às 15:32
Malga Di Paula, viúva de Chico Anysio, em entrevista ao programa A Noite É Nossa, da Record
Malga Di Paula, viúva de Chico Anysio, em entrevista ao programa A Noite É Nossa, da Record Crédito: Divulgação/Record TV
Após nove anos da morte de Chico Anysio (1931-2012), a viúva Malga Di Paula diz que deseja retomar o contato com os oito filhos do humorista. "Eu quero muito falar com vocês. Nós passamos momentos tão lindos juntos. O Chico amava vocês tanto e vocês sabem que o Chico me amava e que o amor era verdadeiro. E eu o amei tanto. E eu cuidei dele tanto, com tanto amor. Fiz tudo o que eu podia pelo pai de vocês. Por que a gente se afastou?"
A declaração foi dada ao programa A Noite É Nossa, da Record, que vai ao ar nesta quarta (14).Uma briga judicial pela herança de Chico Anysio envolve Malga e os filhos do artista. "Eu gostaria que todos nós estivéssemos juntos. Acho que sem conversar, a gente nunca vai se entender".
A viúva, com que o humorista ficou casado por 14 anos, também relembra na entrevista momentos e curiosidades da carreira do marido, com os artistas preferidos dele na Escolinha do Professor Raimundo.
"Os atores que ele mais amava eram o Francisco Milani [que interpretava o personagem Pedro Pedreira] e o Rogério Cardoso [que fazia o personagem Rolando Lero]. Agora, se eu for te falar alguém que a gente entrava na casa um do outro, que era uma das pessoas mais próximas a nós, era o Tom Cavalcante. Esse era como se fosse filho do Chico", afirmou Malga.
Ela relata ainda que, quando foi anunciado o fim da Escolinha, Anysio escutou que a atração "era um humor velho". O programa, porém, ganhou nova versão em 2015 com Bruno Mazzeo, filho do comediante, no papel do professor Raimundo. O humorístico teve seis temporadas e foi encerrado em 2020.

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