Julia Gama embarca para quarentena antes do Miss Universo 2020

Com experiências em importantes concursos de beleza, nos últimos meses Gama fez um intensivo de aulas de passarela, coreografia, idiomas, oratória e outros para se preparar. No seu histórico ela venceu o Miss Brasil Mundo em 2014, e entrou no grupo de finalistas do Miss Mundo daquele ano. Antes disso, conquistou o título de Miss Rio Grande do Sul Mundo após vencer a competição A Mais Bela Gaúcha 2013, à época realizada e transmitida por uma TV local.