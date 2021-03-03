Miss Universo anuncia final para 16 maio, e Júlia Gama comemora

A Miss Brasil 2020, Julia Gama Crédito: Reprodução/Instagram @juliawgama

A organização do Miss Universo anunciou na tarde desta quarta-feira (3) a data e local da próxima edição do concurso. O evento será no dia 16 de maio, na Flórida (EUA). "Estou muito feliz com a notícia e posso dizer que estou preparada para este momento", diz com exclusividade à coluna a gaúcha Júlia Gama, Miss Brasil Universo 2020.

O anúncio chega quase um ano e três meses depois da última vez que houve uma coroação, em 8 de dezembro de 2019, quando se sagrou vencedora a sul-africana Zozibini Tunzi. Com isso, Tunzi terá um reinado de quase um ano e meio, tornando seu reinado um dos mais longos da história.

"Nós estávamos muito ansiosos por essa data e é com grande alegria que recebemos essa notícia. O Miss Universo é bastante criterioso com essa questão de segurança, e entendemos que a demora foi por um bem maior. Vemos a data como um respiro no meio dessa pandemia, e vamos com tudo para lutar pela coroa", diz Marthina Brandt, diretora do Miss Universo Brasil, dona da faixa de Miss Brasil Universo 2015.

DE NERD A MISS

Júlia Gama é um daqueles exemplos para se inspirar e imitar. Estudante de engenharia química, sem nunca ter andando de salto ou usado maquiagem, ela resolveu se arriscar no mundo miss em 2013, incentivada por uma amiga e seduzida pelo desafio. Assim ela sagrou-se "A Mais Bela Gaúcha", extinto certame para empossar a Miss Rio Grande do Sul -versão Mundo. Transmitido por uma TV aberta em todo o estado, ela ficou conhecida localmente e, mais ainda, após vencer a etapa nacional, o Miss Brasil Mundo.