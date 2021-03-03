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Miss Universo anuncia final para 16 maio, e Júlia Gama comemora

Concurso foi suspenso em 2020 devido à pandemia do novo coronavírus

Publicado em 03 de Março de 2021 às 16:06

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

03 mar 2021 às 16:06
A Miss Brasil 2020, Julia Gama
A Miss Brasil 2020, Julia Gama Crédito: Reprodução/Instagram @juliawgama
A organização do Miss Universo anunciou na tarde desta quarta-feira (3) a data e local da próxima edição do concurso. O evento será no dia 16 de maio, na Flórida (EUA). "Estou muito feliz com a notícia e posso dizer que estou preparada para este momento", diz com exclusividade à coluna a gaúcha Júlia Gama, Miss Brasil Universo 2020.
O anúncio chega quase um ano e três meses depois da última vez que houve uma coroação, em 8 de dezembro de 2019, quando se sagrou vencedora a sul-africana Zozibini Tunzi. Com isso, Tunzi terá um reinado de quase um ano e meio, tornando seu reinado um dos mais longos da história.
"Nós estávamos muito ansiosos por essa data e é com grande alegria que recebemos essa notícia. O Miss Universo é bastante criterioso com essa questão de segurança, e entendemos que a demora foi por um bem maior. Vemos a data como um respiro no meio dessa pandemia, e vamos com tudo para lutar pela coroa", diz Marthina Brandt, diretora do Miss Universo Brasil, dona da faixa de Miss Brasil Universo 2015.

DE NERD A MISS

Júlia Gama é um daqueles exemplos para se inspirar e imitar. Estudante de engenharia química, sem nunca ter andando de salto ou usado maquiagem, ela resolveu se arriscar no mundo miss em 2013, incentivada por uma amiga e seduzida pelo desafio. Assim ela sagrou-se "A Mais Bela Gaúcha", extinto certame para empossar a Miss Rio Grande do Sul -versão Mundo. Transmitido por uma TV aberta em todo o estado, ela ficou conhecida localmente e, mais ainda, após vencer a etapa nacional, o Miss Brasil Mundo.
No Miss Mundo ela fez história ao vencer a prova mais difícil da competição, a de projetos sociais, e entrou no grupo das dez finalistas entre mais de cem candidatas. E nada disso foi por acaso, já que Gama estudou cada uma das competições, desenhou cronogramas próprios para se preparar para cada uma delas, aprendeu tudo que não sabia, inclusive andar de salto, e foi de nerd a miss.

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