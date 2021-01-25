Miss Espírito Santo Gay 2021 abre inscrições para transformistas

A Miss Espírito Santo Gay 2019, Flávia Ferraz, foi aclamada Miss Espírito Santo Gay 2020, também, pela pandemia da Covid-19 ter cancelado o concurso de beleza do ano passado Crédito: BM Studio/Reprodução/Instagram @missflaviaferraz

Transformistas de todo o Brasil já podem se inscrever para concorrerem ao título de Miss Espírito Santo Gay 2021. As inscrições para o concurso que celebra a beleza LGBTQIA+ do Estado estão abertas desde o início desta semana e, por enquanto, não têm data para acabar, já que o próprio evento não tem um dia pré-definido para acontecer devido à pandemia da Covid-19

Apesar de que a coroada vá para o Miss Brasil Gay 2021, previamente marcado para 21 de agosto deste ano, representando o Estado, a candidata não precisa, necessariamente, ser capixaba. “A franquia nacional dá liberdade aos estados para abrirem as seletivas e nós sempre fazemos assim. As interessadas já podem acionar o WhatsApp do concurso para realizarem inscrição”, fala Flávio Rafalski, atual coordenador do Miss Espírito Santo Gay.

Segundo ele, que retomou o concurso em 2017 quando o evento já não acontecia desde 2013, a expectativa é alta para este ano, já que em 2020 não houve concursos de beleza da franquia LGBTQIA+

“Estamos confiantes que vamos realizar o concurso neste ano, mesmo que a gente tenha que adiar. A data do nacional, 21 de agosto, foi marcada ano passado quando o (Miss Brasil Gay) foi cancelado, então ela também pode ser alterada”, explica. “Mas é importante a gente já começar com as inscrições para incentivar as pessoas a participarem e a mobilizar a estrutura que o evento contempla”, reforça.

Para o coordenador, que toca o evento com o apoio de Sérgio Herzog (ex-coordenador da franquia capixaba), a Miss Espírito Santo Gay 2021 tem que, mais do que nunca, representar a feminilidade, glamour e sofisticação. “É isso o que a gente busca no Miss Gay. A gente busca a essência do menino, que se transforma em menina para uma ocasião, e nessa ocasião ele é o mais próximo possível de uma mulher. Acaba sendo uma homenagem às mulheres”, justifica.

A Miss Espírito Santo Gay 2019, Flávia Ferraz, foi aclamada Miss Espírito Santo Gay 2020, também, pela pandemia da Covid-19 ter cancelado o concurso de beleza do ano passado Crédito: BM Studio/Reprodução/Instagram @missflaviaferraz

Rafalski também diz que o peso de carregar a faixa do Espírito Santo na etapa nacional é grande, já que o Estado é o que mais ganhou títulos do Miss Brasil Gay até hoje. Representantes do concurso que acontece sempre em algum lugar da Grande Vitória foram coroadas com o título máximo da beleza em 1978, 1980, 1981, 1998, 2007, 2012 e 2013. “São oito vezes. Dos outros estados, o que mais tem título possui cinco coroações nacionais”, corrobora.

De acordo com o coordenador, o evento também analisa formas de acontecer via live, apenas com as concorrentes, corpo de organização e jurados (que podem ser de 9 a 13 julgadores). “É uma possibilidade que foi apresentada que, apesar de não ser a ideal, fazer o evento e transmitir por live, não pode ser 100% descartada”, contrapõe.

A vencedora do Miss Espírito Santo Gay 2021 receberá um protocolo de tratamentos e procedimentos estéticos, preparação e apoio para concorrer no Miss Brasil Gay, que acontece em Juiz de Fora, em Minas Gerais. “Estamos confiantes que vamos eleger uma menina belíssima que ficará no top 5 nacional ou, por que não, trazer mais uma primeira colocação para o Estado, não é mesmo?”, brinca.

A Miss Espírito Santo Gay 2019, Flávia Ferraz Crédito: BM Studio/Reprodução/Instagram @missflaviaferraz

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