Misters do ES dão dicas de beleza para turbinar a aparência

Brenner Souza, o ex-Mister Espírito Santo CNB 2019; Igor Lacer, o Mister Espírito Santo CNB 2020; Anderson Lopes, o Mister Espírito Santo 2019; e Rodolfo Donna, o Mister Espírito Santo CNB 2018 Crédito: Reprodução/Instagram/Montagem A GAZETA

ATUALIZAÇÃO: a coordenação do Mister Espírito Santo CNB entrou em contato com a reportagem para informar que Brenner Souza não é o Mister ES CNB 2019, como citado na matéria, pois o jovem desistiu do posto dias após ser indicado. O detentor do título é Maiki Carletti, de Iconha, que participou do Mister Brasil CNB 2019, ficando em 5º Lugar. Mantivemos Brenner na matéria corrigindo seu título para ex-Mister ES CNB 2019.

As dicas de beleza que Madonna cantou em "Rainbow High", da trilha sonora de "Evita", filme que conta a história de Eva Perón, na Argentina, já anunciavam o quanto a aparência já era levada em conta como sinônimo de poder e credibilidade na década de 1940. Em 2020, o protocolo não é muito diferente.

Se passássemos a música da diva pop que começa listando "olhos, cabelo, boca e maquiagem" para cuidados masculinos, misters do Espírito Santo que conquistaram até títulos nacionais seriam os verdadeiros áses do padrão hollywoodiano. Isso porque, apesar da atemporalidade da canção, ela não se atenta para o fator alimentação, dieta e exercícios, três tópicos que são levados muito a sério pelos bonitões capixabas.

Como Rodolfo, que tem 1,86 metro e 87 quilos, o Mister Espírito Santo 2019, Anderson Lopes , admite: "Além do exercício, planejo todas as minhas refeições e vejo que o que a gente come ou deixa de comer reflete na pele, no bem-estar, no meu ganho de massa magra... Tudo pela alimentação".

Anderson, que também é decorador e modelo, ainda diz que uma das características que considera mais marcante em si mesmo foi aperfeiçoada com as horas na academia. "Gosto muito dos meus olhos, quando me perguntam do que acho que chama a atenção. Mas meu peitoral também sempre impressiona e eu gosto bastante", analisa.

Rodolfo também observa: "Acho que por tudo, o corpo e postura são duas características que mais o pessoal repara. Pelos trabalhos que já fiz como modelo, também, a gente aprende muito a se comportar e acho que faz a diferença no contexto geral".

À LUZ DO HOLOFOTE

A iluminação das passarelas é totalmente permitida, mas o Sol... Já são outros quinhentos. Tanto que se o Mister Espírito Santo CNB 2020, Igor Lacer , tivesse que dar algum conselho seria: use filtro solar. "Não abro mão do protetor. Você vê que o tom de pele uniformiza, manchas vão sumindo, problemas como acne também diminuem... Acho que, de tudo, foi o que mais fez diferença na minha rotina de cuidados hoje em dia", defende.

O modelo de 25 anos, 1,83 metro e 80 quilos também confidencia que se rende à esfoliação periodicamente e visitas à dermatologista para avaliação da cútis. No entanto, nega procedimentos invasivos e recomenda naturalidade.

"Depois do mister, o que mudou foi a minha cobrança comigo mesmo. Acho que me cobro bem mais. Por trabalhar como modelo, fazer ensaio com frequência, tenho que estar sempre com a aparência em dia dentro do que eu gosto. Faço atividade física duas vezes por dia, cuido mais da dieta e vou mais ao nutricionista", fala ele, que acredita que a boca seja o atributo físico que mais chama a atenção. "E é natural", brinca, negando também qualquer preenchimento.

Brenner Souza, ex-Mister Espírito Santo CNB 2019 , também diz que passou a ter mais cuidado com a aparência após participar do concurso - mesmo tendo desistido do título - e indica que os homens comecem por "rituais" menos complexos.

"Por dia, não precisa mais do que 15 ou 20 minutos para fazer um skincare em casa, por exemplo. E o processo de hidratar a pele, cuidar, faz muita diferença " Brenner Souza - Mister Espírito Santo CNB 2019 e farmacêutico

O bonitão, que também é farmacêutico, também diz que nunca passou por procedimentos estéticos mais invasivos e alerta que só tem, cada dia mais, focado nos exercícios e alimentação, mas sem neurose. "30 minutos por dia já está ótimo. E, além de todo o tempo e dedicação, acho que a genética influencia, mas acredito que meu corpo seja o atributo que mais chama a atenção de quem vê", fala.

AS DICAS