Beleza masculina: cuidados para pele, barba e couro cabeludo

Em uma pesquisa de 2019, 67% dos homens brasileiros declararam cuidar de sua aparência Crédito: Shutterstock

Já foi o tempo em que os homens não se preocupavam em manter uma rotina de beleza. A cútis masculina, por exemplo, possui necessidades especiais que devem ser levadas em consideração com os cuidados corretos. Esse é o momento deles, já que estão mais vaidosos a cada dia, de acordo com pesquisas recentes.

Segundo um estudo de 2019 da Kantar, empresa líder global em dados sobre diversas áreas, o mercado de beleza masculina está em ascensão no Brasil. A pesquisa focou no comportamento de 22 mil homens de oito países, sendo que 67% dos homens brasileiros declararam cuidar de sua aparência, contrapondo a média mundial de 57%.

Na rotina de cuidados pessoais ao longo da semana, os brasileiros ocupam o ranking mundial com uma média de 35% de homens que são heavy users, ou seja, grandes consumidores de produtos de beleza focados na higiene e na aparência masculina.

Endrika Trindade é dermatologista e afirma que a pele do homem tem mais particularidades se comparada com a feminina. Devido à influência dos hormônios sexuais masculinos, principalmente da testosterona durante a puberdade, os homens possuem uma pele mais espessa, mais firme, mais oleosa e com pelos mais grossos, explica.

ROTINA DE CUIDADOS

A pele masculina tende a ser afetada por foliculite, causada pelo uso excessivo de lâminas de barbear, segundo a dermatologista. O tratamento indicado é manter uma rotina diária de cuidados, com o uso de antibiótico quando necessário. A médica também recomenda a depilação a laser como forma definitiva de sanar esse incômodo.

A oleosidade produzida pela testosterona também atinge o couro cabeludo masculino, podendo até causar calvície, como explica a dermatologista Alessandra de Melo. A calvície precisa ser diagnosticada por um profissional e tratada de forma adequada, e às vezes envolve o uso de medicamentos orais e soluções tópicas, esclarece.

GUIA DE BELEZA MASCULINA

Confira a seguir os métodos de tratamento indicados para manter a rotina de beleza dos homens em dia, segundo as dermatologistas Endrika Trindade e Alessandra de Melo:

PELE - A cútis masculina tende a ser mais oleosa, por isso, a acne e os temidos cravinhos são comuns nesse tipo de pele. O principal cuidado é manter a limpeza em dia, com uso de sabonetes faciais indicados para pele mista à oleosa. O uso de filtro solar oil control de fator de proteção maior que 30 também é indispensável na rotina diurna. Usar algum gel renovador durante a noite ajuda no tratamento da pele. Deve se evitar lavar a pele com água quente e utilizar buchas de limpeza.

BARBA - Para homens que se barbeiam, a indicação é incluir na rotina diária produtos hidratantes que acalmem a pele no pós-barba. Agora para quem deixa os pelos crescerem, o uso de produtos específicos para a limpeza da barba e para hidratação são bem vindos nesta rotina, além do corte para aparar as pontas.