Lipoaspiração faz 40 anos no Brasil: conheça as evoluções do método

Lipoaspiração Crédito: Wavebreak Media LTD/ Freepik

Criada em 1978 pelo cirurgião francês Yves-Gerard Illouz, a lipoaspiração chegou dois anos depois no Brasil. E há 40 anos segue como o segundo procedimento mais realizado em cirurgias plásticas no país e em todo o mundo. Segundo dados da Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética (ISAPS), entre 2014 e 2018, a demanda pela técnica aumentou mais de 20%.

Um dos pioneiros da lipoaspiração no Brasil e no Espírito Santo, Ariosto Santos, cirurgião plástico e presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica no Espírito Santo (SBCP/ES), destaca a evolução das técnicas e dos instrumentos utilizados.

A primeira cirurgia de lipoaspiração foi realizada em nosso país em 1980. Lembro que na época fazia residência médica e fui para São Paulo aprender e acompanhar as inovações dessa nova técnica. Antes, ela era vista com desconfiança por parte dos médicos, mas o aperfeiçoamento das cânulas trouxe mais segurança e precisão à técnica, comenta.

CASOS

A aposentada Maria das Dores Benedicto da Silva faz parte da história da lipoaspiração no Brasil, tendo feito a cirurgia há 34 anos, em 1986, e destaca que até hoje segue contente com os resultados do procedimento. Quando engravidei de minha filha, tive diástase e sentia muitas dores. Principalmente quando precisava abaixar, a sensação era de que os músculos do abdômen estavam soltos, relembra.

Maria das Dores Benedicto fez a lipoaspiração há 34 anos. "Até hoje minha barriga segue estável, fina, sem gorduras e sem dores Crédito: Divulgação

Após o procedimento de lipoaspiração e correção da diástase, as dores não voltaram. Na época procurei vários médicos para tratar a dor que sentia, até que tive a indicação do cirurgião plástico. Até hoje minha barriga segue estável, fina, sem gorduras e sem dores, comemora.

Já Cirlene Margon Monteiro, também aposentada, conta que as cirurgias de lipoaspiração que realizou no abdômen em 1980 e 2003 levantaram sua autoestima. Foi um sonho realizado, pois consegui usar calças semi-bag, com a cintura mais elevada e fina, que eram moda nos anos 80 e isso elevou muito a minha autoestima, destaca.

Cirlene comenta que sentiu diferença nas técnicas utilizadas na primeira cirurgia e na segunda. Ambas foram tranquilas, mas para garantir o sucesso dos resultados é importante seguir à risca as orientações do pós-operatório. Na primeira operação fiz abdômen e seios, já na segunda realizamos uma minilipo para corrigir o ganho de peso que tive e manter os resultados da primeira cirurgia, conta.

EVOLUÇÃO

Ariosto Santos lembra que os primeiros procedimentos ainda não seguiam o conceito de sucção e que era feito um corte para a retirada da gordura. Depois, a técnica evoluiu para cânulas grossas, que deixavam a área lipoaspirada irregular, formando depressões, e o índice de complicações era mais elevado.

Hoje trabalhamos com cânulas finas, que variam de 2 a 4 milímetros de diâmetro, com tipos de pontas e orifícios variados, utilizados de acordo com a área do corpo e do volume de gordura a ser aspirado, explica.

Além da evolução da técnica e dos equipamentos, a lipoaspiração também conta com exigências médicas e legais, orientadas pelo Conselho Federal de Medicina (CFM) para garantir a segurança dos procedimentos. O volume máximo de gordura a ser retirado é uma delas, e não pode ultrapassar 6% do peso do paciente. A lipoaspiração não é uma cirurgia emagrecedora. É preciso que o paciente esteja em seu peso ideal para obter um melhor resultado, ressalta Ariosto.

TIPOS DE LIPOASPIRAÇÃO: