Médicos alertam para os perigos de fazer lipoescultura após morte de MC Atrevida

Fernanda Rodrigues, conhecida como MC Atrevida, morreu aos 43 anos após fazer hidrolipo Crédito: Reprodução/Instagram

O motivo da morte levanta o alerta sobre a necessidade de se buscar profissional habilitado para a realização de cirurgias plásticas e estéticas. A cirurgia foi realizada por um médico que teria especialidade em ginecologia e ortopedia. Para fazer lipoaspiração, os médicos devem ter formação em cirurgia plástica e cirurgia geral.

As complicações já começam pela escolha do profissional e pelo local onde foi realizado o procedimento. É de fundamental importância buscar um cirurgião plástico qualificado para realizar a lipoaspiração, que apesar de estar ligado à estética, não é algo banal como realizar um procedimento em um clínica ou ir a um salão de beleza. Este é um procedimento cirúrgico e requer todos os protocolos de segurança que intervenções cirúrgicas exigem. Para a segurança do paciente e para evitar intercorrências também é fundamental a realização de exames pré-operatórios e avaliação de saúde para verificar se não há nenhuma comorbidade, alerta o presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica no Espírito Santo (SBCP/ES), Ariosto Santos.

O procedimento realizado pela MC Atrevida foi a hidrolipo, um tipo de lipoescultura, onde foi retirada gordura das costas para injetar no bumbum. De acordo com Ariosto este é um procedimento comum, que deve ser feito em ambiente hospitalar, e planejado com o paciente. O Conselho Federal de Medicina (CFM) possui uma séria de recomendações para garantir a segurança dos procedimentos. O volume máximo de gordura a ser retirado é uma delas, que não pode ultrapassar 6% do peso do paciente, explica.

Cuidados

O cirurgião plástico Adriano Batistuta explica que qualquer pessoa saudável está apta a realizar o procedimento com um profissional devidamente capacitado e registrado nos órgãos competentes, desde que tenha gordura suficiente. "É contra-indicado para qualquer pessoa que esteja com processo infeccioso no organismo", diz. Ele explica ainda que o paciente deve manter uma higienização cuidadosa na área da cirurgia e não manipular a área enxertada. "Na hora do enxerto o recomendado é o médico utilizar cânulas de maior calibre que vão minimizar o risco de embolia", explica.

Para verificar se o médico escolhido possui capacitação para cirurgia plástica, Ariosto recomenda que as pessoas verifiquem o nome nos sites dos Conselhos Federal e Regional de Medicina, bem como no site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Segundo o médico, é um cuidado que pode evitar muita dor de cabeça e até situações mais graves. Além disso é preciso atenção na escolha do profissional, é fundamental a busca por um local com estrutura para, em caso de eventual intercorrência, o paciente ser atendido e socorrido devidamente, destaca.

Entenda

A lipoaspiração é o segundo procedimento de cirurgia plástica estética mais realizado no Brasil e no mundo. Ariosto destaca que a lipoescultura possui uma grande demanda, mas reforça que antes da cirurgia é avaliada a condição física do paciente para garantir um bom resultado. É possível retirar gordura das costas, culotes e até joelhos para colocar no bumbum e deixá-lo mais bonito. Antes dessa retirada, no entanto, é preciso avaliar se a pessoa não tem pele flácida para não deixar sobras de pele onde a gordura foi retirada ou se ela está acima do peso. Sempre explicamos aos pacientes que esse resultado não é permanente, haja vista que o corpo vai absorver essa gordura com o tempo, explica.