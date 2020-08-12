Peptídeos: o que são e quais os seus benefícios para a pele

Tratamentos para pele Crédito: shutterstock

Os peptídeos são os queridinhos da vez quando o assunto é skincare. Isso porque este ativo é capaz de promover um efeito lifting na pele, sendo um importante aliado para tratar as necessidades cutâneas e melhorar a textura da cútis.

De acordo com a dermatologista Mayara Ruy, os peptídeos são a união de dois ou mais aminoácidos que compõem as proteínas. Como são estruturas bem pequenas, elas conseguem ser absorvidas mais rápida pela pele, proporcionando muitos benefícios. Os peptídeos estimulam os fibroblastos, aumentando a produção de colágeno e elastina, tornando a pele mais firme e com aparência mais jovem, explica Mayara.

"O maior benefício dos peptídeos é aumentar a produção de colágeno sem a irritação provocada pelos retinoides. Além disso eles não aumentam a perda de água preservando a barreira cutânea" Mayara Ruy - Dermatologista

Alguns ativos dermocosméticos ganharam muita atenção nos últimos tempos, com destaque ao ácido hialurônico e a vitamina C. Entretanto, segundo a dermatologista essas substâncias não têm nada em comum com os peptídeos, como muitos podem pensar. O ácido hialurônico é formado por unidades de açúcares, portanto não se encaixa no grupo dos peptídeos. E a vitamina C, ou ácido L-ascórbico, se trata de um micronutriente, informa.

Como usar

Para quem está na busca de uma pele bonita e saudável usando peptídeos, a boa notícia é que o ativo funciona bem em todos os tipos de pele, das sensíveis às oleosas. Segundo Mayara, basta escolher um produto com uma textura ideal, preferencialmente indicado por um dermatologista. O sérum é o mais adequado pra essas peles oleosas, e creme ou creme gel para peles maduras, secas e normais, orienta.

Os peptídeos são capazes de prevenir o envelhecimento cutâneo e fortalecer a barreira da pele. No skincare, essa substância pode ser usada para hidratar, antes do protetor solar durante o dia, e à noite, intercalado com outro ativo de tratamento, como os retinoides. "Nos rótulos de dermocosméticos, alguns tipos de peptídeos são identificados comercialmente como Matrixyl, Biopeptide-CL e Argireline", diz Mayara.

10 benefícios dos peptídeos na pele

1. Levar substâncias benéficas para dentro da pele

2. Reduz a perda natural do colágeno

3. Estimula a produção de colágeno e elastina

4. Diminui a formação de rugas e linhas finas

5. Hidrata a pele

6. Melhora a textura cutânea

7. É capaz de clarear manchas

8. Reduz a irritação na pele

9. Repara a barreira cutânea