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Peptídeos: o que são e quais os seus benefícios para a pele

As moléculas multifuncionais podem ajudar a prevenir o envelhecimento da pele, estimulando a produção de colágeno
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 ago 2020 às 15:35

Publicado em 12 de Agosto de 2020 às 15:35

Tratamentos para pele
Tratamentos para pele Crédito: shutterstock
Os peptídeos são os queridinhos da vez quando o assunto é skincare. Isso porque este ativo é capaz de promover um efeito lifting na pele, sendo um importante aliado para tratar as necessidades cutâneas e melhorar a textura da cútis.
De acordo com a dermatologista Mayara Ruy, os peptídeos são a união de dois ou mais aminoácidos que compõem as proteínas. Como são estruturas bem pequenas, elas conseguem ser absorvidas mais rápida pela pele, proporcionando muitos benefícios. Os peptídeos estimulam os fibroblastos, aumentando a produção de colágeno e elastina, tornando a pele mais firme e com aparência mais jovem, explica Mayara.
"O maior benefício dos peptídeos é aumentar a produção de colágeno sem a irritação provocada pelos retinoides. Além disso eles não aumentam a perda de água preservando a barreira cutânea"
Mayara Ruy - Dermatologista
Alguns ativos dermocosméticos ganharam muita atenção nos últimos tempos, com destaque ao ácido hialurônico e a vitamina C. Entretanto, segundo a dermatologista essas substâncias não têm nada em comum com os peptídeos, como muitos podem pensar. O ácido hialurônico é formado por unidades de açúcares, portanto não se encaixa no grupo dos peptídeos. E a vitamina C, ou ácido L-ascórbico, se trata de um micronutriente, informa.

Como usar 

Para quem está na busca de uma pele bonita e saudável usando peptídeos, a boa notícia é que o ativo funciona bem em todos os tipos de pele, das sensíveis às oleosas. Segundo Mayara, basta escolher um produto com uma textura ideal, preferencialmente indicado por um dermatologista. O sérum é o mais adequado pra essas peles oleosas, e creme ou creme gel para peles maduras, secas e normais, orienta.
Os peptídeos são capazes de prevenir o envelhecimento cutâneo e fortalecer a barreira da pele. No skincare, essa substância pode ser usada para hidratar, antes do protetor solar durante o dia, e à noite, intercalado com outro ativo de tratamento, como os retinoides. "Nos rótulos de dermocosméticos, alguns tipos de peptídeos são identificados comercialmente como Matrixyl, Biopeptide-CL e Argireline", diz Mayara.

10 benefícios dos peptídeos na pele

1. Levar substâncias benéficas para dentro da pele
2. Reduz a perda natural do colágeno
3. Estimula a produção de colágeno e elastina
4. Diminui a formação de rugas e linhas finas
5. Hidrata a pele
6. Melhora a textura cutânea
7. É capaz de clarear manchas
8. Reduz a irritação na pele
9. Repara a barreira cutânea
10. Possui ação antioxidante

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