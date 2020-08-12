Peptídeos: o que são e quais os seus benefícios para a pele

Os peptídeos são os queridinhos da vez quando o assunto é skincare. Isso porque este ativo é capaz de promover um efeito lifting na pele, sendo um importante aliado para tratar as necessidades cutâneas e melhorar a textura da cútis.
De acordo com a dermatologista Mayara Ruy, os peptídeos são a união de dois ou mais aminoácidos que compõem as proteínas. Como são estruturas bem pequenas, elas conseguem ser absorvidas mais rápida pela pele, proporcionando muitos benefícios. Os peptídeos estimulam os fibroblastos, aumentando a produção de colágeno e elastina, tornando a pele mais firme e com aparência mais jovem, explica Mayara.
"O maior benefício dos peptídeos é aumentar a produção de colágeno sem a irritação provocada pelos retinoides. Além disso eles não aumentam a perda de água preservando a barreira cutânea"
Alguns ativos dermocosméticos ganharam muita atenção nos últimos tempos, com destaque ao ácido hialurônico e a vitamina C. Entretanto, segundo a dermatologista essas substâncias não têm nada em comum com os peptídeos, como muitos podem pensar. O ácido hialurônico é formado por unidades de açúcares, portanto não se encaixa no grupo dos peptídeos. E a vitamina C, ou ácido L-ascórbico, se trata de um micronutriente, informa.
Como usar
Para quem está na busca de uma pele bonita e saudável usando peptídeos, a boa notícia é que o ativo funciona bem em todos os tipos de pele, das sensíveis às oleosas. Segundo Mayara, basta escolher um produto com uma textura ideal, preferencialmente indicado por um dermatologista. O sérum é o mais adequado pra essas peles oleosas, e creme ou creme gel para peles maduras, secas e normais, orienta.
Os peptídeos são capazes de prevenir o envelhecimento cutâneo e fortalecer a barreira da pele. No skincare, essa substância pode ser usada para hidratar, antes do protetor solar durante o dia, e à noite, intercalado com outro ativo de tratamento, como os retinoides. "Nos rótulos de dermocosméticos, alguns tipos de peptídeos são identificados comercialmente como Matrixyl, Biopeptide-CL e Argireline", diz Mayara.
10 benefícios dos peptídeos na pele
1. Levar substâncias benéficas para dentro da pele
2. Reduz a perda natural do colágeno
3. Estimula a produção de colágeno e elastina
4. Diminui a formação de rugas e linhas finas
5. Hidrata a pele
6. Melhora a textura cutânea
7. É capaz de clarear manchas
8. Reduz a irritação na pele
9. Repara a barreira cutânea
10. Possui ação antioxidante