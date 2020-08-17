Confira os benefícios da vitamina C para a saúde e beleza da pele

Vitamina C Crédito: Freepik

Já é de conhecimento dos amantes do cuidado com a pele, os inúmeros benefícios da vitamina C na saúde cutânea. Nos dermocosméticos, o ativo é capaz de prevenir o envelhecimento precoce e potencializar a proteção solar. Na alimentação, essa substância ajuda o sistema imunológico a combater possíveis ameaças, atuando diretamente na proteção do nosso corpo.

A dermatologista Juliana Drumond afirma que a vitamina C é um ótimo antioxidante e um ingrediente fundamental na formação de novas fibras colágenas do nosso organismo, atenuando as temidas linhas finas. Hidrata a pele, ajuda na prevenção do envelhecimento deixando a pele mais firme e ainda pode ser usado no sol, completa.

Juliana também desmistifica a relação entre a vitamina C e o aparecimento de acne em alguns tipos de pele. Segundo ela, a causa para esse desconforto é a textura do dermocosmético, que deve ser compatível com as particularidades de cada cútis. A apresentação da vitamina C pode ser em sérum, creme, gel e espuma. Cada uma dessas maneiras pode ser mais oleosa ou seca, então temos que individualizar para o paciente e prescrever o tipo que se enquadre melhor com o tipo de pele dele, explica.

A vitamina C da laranja, limão, acerola, e outras frutas e vegetais é fundamental para o bom funcionamento do organismo humano. Isso porque a substância é benéfica ao sistema imunológico, facilitando a cicatrização dos tecidos, além de melhorar a absorção de ferro pelo nosso corpo.

Segundo a dermatologista e especialista em dermatocosmiatria, Pauline Lyrio, a ingestão do ativo não substitui o seu uso tópico porque a pele não consegue absorver as propriedades antioxidantes da Vitamina C ingerida. Observou-se, portanto, que os níveis de vitamina C são mais elevados quando aplicados na forma tópica dos dermocosméticos em comparação com os níveis relativos à vitamina C utilizada por via oral, orienta Pauline.