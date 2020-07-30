Conheça o procedimento que hidrata profundamente a pele com ácido hialurônico

Saiba quais são as indicações e os riscos do procedimento. Crédito: Freepik

Com o passar do tempo, a pele vai perdendo sua viscosidade natural e a propensão ao aparecimento de rugas e à perda de definição no contorno - por causa do avanço da flacidez - são cada vez mais comuns em várias partes do corpo. A propensão ao ressecamento também ocorre devido à falta de viço, o que faz com que a hidratação da pele se torna cada vez mais essencial.

No caso das mãos , o uso constante de sabonetes e outros produtos utilizados nas várias lavagens diárias, o processo de ressecamento é ainda mais acelerado. Com o surgimento da Covid-19, ele ainda se intensificou, devido ao uso do álcool em gel.

O tratamento da vez para quem busca restaurar essa viscosidade ou prevenir a perda dela é o skinbooster. Segundo Pauline Lyrio, médica dermatologista e especialista em dermatocosmiatria (área especializada em tratamento e prevenção de problemas estéticos na pele), como o próprio nome diz, o efeito principal é promover a hidratação profunda da pele. O resultado pode inclusive ser muito superior ao de dermocosméticos, já que atua nas camadas mais profundas da pele.

Como funciona o procedimento

Também chamado de hidratação injetável, o skinbooster é um procedimento em que se utiliza um ácido hialurônico diferenciado, com partículas muito pequenas. Neste processo, o intuito maior não é a volumização, diferente do que observamos com as seringas de ácido hialurônico para preenchimentos, explica a profissional.

O procedimento reverte os sinais de envelhecimento e o ressecamento ao formar pequenos reservatórios de ácido hialurônico abaixo da pele, recuperando sua composição natural. O ácido hialurônico tem uma alta afinidade pelas moléculas de água. Dessa forma, quando essa substância é injetada na pele com rugas finas, ou seja, com aqueles trincadinhos e craqueladinhos, suas partículas atraem fortemente a água promovendo a hidratação e recuperando o viço da região da pele tratada, complementa Pauline.

Para quem serve o skinbooster

A dermatologista Pauline Lyrio explica pra quem é indicado o tratamento. Crédito: Divulgação

A médica explica que, em geral, a maior procura se dá por mulheres de pele mais madura - por volta dos 40 anos - que se queixam de ruguinhas finas do pescoço, colo e dorso das mãos.

No rosto, destaco especialmente aquelas pacientes que se incomodam com aqueles trincadinhos da pele ao redor da região dos olhos e da boca, que não conseguiram ser suavizados pela ação da toxina botulínica, salienta Pauline.

Apesar de o público principal ser mais maduro, a profissional ressalta que a busca pelo procedimento pode acontecer em casos de pacientes mais jovens também. Não é incomum sermos procurados por pessoas de qualquer idade ou sexo, que buscam esse procedimento pelos resultados mais naturais que essa substância oferece, afirma.

Um dos exemplos de efeitos causados pelo skinbooster procurados independente da faixa etária é o tratamento labial quando o paciente busca um aspecto menos artificial e sem preenchimentos. É uma indicação para aqueles pacientes que não desejam volumizar os lábios com preenchimento, mas que têm interesse em dar um efeito gloss na boca, deixando-a mais hidratada e com aspecto mais saudável.

Quais são os riscos?

Pauline salienta que, como qualquer outro procedimento estético, a hidratação injetável também pode ter riscos. Os mais comuns são o surgimento de inchaço e hematoma nos locais aplicados. Sendo facilmente contornados seguindo as orientações e cuidados pós procedimento prescritos pelo dermatologista

Além disso, a médica lembra que, quando injetado de forma errada em artérias e veias pode ocasionar o entupimento dessas estruturas e, consequentemente, isquemia do tecido (perda da nutrição). Porém, devido às propriedades desse tipo ácido hialurônico e à localização onde o injetamos serem áreas de menor risco, esses eventos são extremamente incomuns, explica.