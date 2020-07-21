Saiba quais são os cuidados de beleza indicados para a região do colo

Especialista alerta que a região merece mais atenção. Crédito: Reprodução

O rosto e as mãos, geralmente, estão no topo do ranking das partes do corpo mais bem cuidadas, na hora dos procedimentos de beleza. Na contramão desta atenção, ficam as regiões do pescoço e do colo, que mesmo estando mais expostas à radiação solar, acabam sendo esquecidas na hora do uso do protetor solar, por exemplo. Além disso, trata-se de uma zona com pele naturalmente mais fina, que tem menos glândulas sebáceas e, por isso, é mais desidratada.

Tudo isso ocasiona o surgimento de rugas, linhas de expressão e perda da densidade da pele precocemente. Outro fator também que impacta, especialmente, as gerações mais novas é o estresse mecânico, que ocorre quando olhamos muito para baixo, ao usar o tablet ou o celular, por exemplo. Isso acaba formando mais rugas, que são aquelas horizontais, chamadas de colares de Vênus.

O cirurgião plástico Fabrício Regiani ainda completa as motivações para o surgimento desses problemas. A forma de dormir também contribui para a formação das rugas horizontais. É que com o passar do tempo, as dobras que se formam na pele durante a noite, se tornam cada vez mais profundas. A solução, neste caso, seria mudar sempre que possível a posição de dormir, dando preferência para ficar com as costas apoiadas na cama, sugere.

Tratamentos

Assim como nas outras partes do corpo, esses sinais de envelhecimento nas regiões do pescoço e do colo também podem ser tratados com procedimentos para repor o conteúdo de água nesta área ou estimular a produção de colágeno.

Confira alguns procedimentos indicados para as regiões do pescoço e do colo:

Peeling químico

Este é um tratamento estético, que envolve a aplicação de uma substância ácida para ajudar a retirar as camadas danificadas por meio da descamação e a promover o crescimento de uma camada lisa, mais elástica, suave e fresca, por meio da renovação celular. Assim, o procedimento é indicado para tratar manchas, melasmas e cicatrizes.

Ultrassom microfocado

Neste tratamento, ondas de ultrassom são disparadas de forma localizada em uma determinada camada da pele para o aquecimento local e estimulação de colágeno. A temperatura no local do disparo pode chegar a 71 graus. Aparelhos mais modernos e seguros permitem a visualização das camadas da pele para posterior aplicação da energia no ponto desejado, diminuindo assim o risco de complicações e aumentando a efetividade do tratamento. O resultado é uma pele mais firme e com menos rugas.

Radiofrequência

Esta técnica utiliza um aparelho emissor de ondas de radiofrequência, que atingem as moléculas de água da pele e geram calor na epiderme. Essa energia térmica é transmitida para as camadas mais profundas, em que estimula a contração das fibras de colágeno. Assim, depois do tratamento, a pele ganha mais sustentação e firmeza, diminuindo a aparência das rugas no colo.

Bioestimuladores