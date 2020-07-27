6 tratamentos estéticos para quem se incomoda com as celulites

Apesar de ser um aspecto completamente normal e acometer a maioria das mulheres, ainda há quem se incomode com as celulites, o que pode gerar desconforto e insegurança na hora de colocar roupas mais curtas e roupas de praia.
Segundo a esteticista Ângela Coelho, a celulite é uma disfunção estética causada pelo acúmulo de gordura, água e toxinas nas células adiposas, o que acaba causando uma inflamação celular, que deixa na pele um aspecto ondulado, conhecido como casca de laranja.
De acordo com a especialista, a celulite aparece mais nas áreas dos glúteos, coxas e braços, e sua causa está relacionada a vários fatores. A causa da celulite não é objetiva, ela pode aparecer pelos mais diversos fatores, como genética, alterações circulatórias, biotipo, flacidez, sedentarismo, má alimentação, problemas hormonais, e até mesmo o stress pode estar relacionado ao seu aparecimento ou aumento. E não se engane, ela aparece em homens e mulheres, comenta.
Antes de começar qualquer tratamento, é importante encontrar um profissional de estética qualificado, que irá avaliar o grau de celulite e indicar os melhores tratamentos para combatê-las. Hoje existem várias opções que ajudam nesse problema, e a especialista Ângela separou as 6 que considera mais eficazes para te ajudar a dar adeus aos furinhos.
1) Ultrassom Estético
É um aparelho utilizado na mobilização de gordura e produção de hiperemia, melhorando a circulação local e diminuindo a aparência da celulite.
2) Radiofrequência
Outra ótima opção, a radiofrequência age gerando calor nas áreas afetadas, induzindo a formação de colágeno e melhorando o aspecto da pele.
3) Power shape
Esse tratamento associa três tecnologias: endermoterapia, radiofrequência e laser, o que gera aumento do metabolismo e produção de colágeno, modelando e deixando a pele mais resistente.
4) Endermoterapia
A endermoterapia é uma técnica de sucção a vácuo, que estimula a circulação sanguínea, a eliminação de líquidos e modelação corporal.
5) Drenagem Linfática
Muito conhecida, essa é uma técnica de massagem manual, que visa drenar o excesso de líquidos corporais em sentido ao sistema linfático, e quando atrelada a outros cuidados, traz ótimos resultados.
¨6) Argila
A mais utilizada para casos de celulite é a verde, rica em silício, magnésio e ferro, que promove ação tensora e descongestionante, combatendo a retenção de líquidos e ajudando na manutenção da pele.
Atenção
É importante ressaltar que os cuidados em casa fazem toda diferença no tratamento, seja ele qual for. Tratamentos estéticos são nossos aliados, mas não fazem milagre. Por isso, tente manter hábitos saudáveis. Beba bastante água, mantenha uma alimentação equilibrada e, é claro, pratique exercícios físicos regularmente. Esse conjunto vai te ajudar a dar adeus a celulite, finaliza Ângela.