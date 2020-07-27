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6 tratamentos estéticos para quem se incomoda com as celulites

Os furinhos tão temidos por parte das mulheres podem ser amenizados e até desaparecer com a ajuda de procedimentos adequados

Publicado em 27 de Julho de 2020 às 17:04

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 jul 2020 às 17:04
Celulites
A famosa drenagem linfática está na lista. Crédito: Freepik
Apesar de ser um aspecto completamente normal e acometer a maioria das mulheres, ainda há quem se incomode com as celulites, o que pode gerar desconforto e insegurança na hora de colocar roupas mais curtas e roupas de praia.
Segundo a esteticista Ângela Coelho, a celulite é uma disfunção estética causada pelo acúmulo de gordura, água e toxinas nas células adiposas, o que acaba causando uma inflamação celular, que deixa na pele um aspecto ondulado, conhecido como casca de laranja.
De acordo com a especialista, a celulite aparece mais nas áreas dos glúteos, coxas e braços, e sua causa está relacionada a vários fatores. A causa da celulite não é objetiva, ela pode aparecer pelos mais diversos fatores, como genética, alterações circulatórias, biotipo, flacidez, sedentarismo, má alimentação, problemas hormonais, e até mesmo o stress pode estar relacionado ao seu aparecimento ou aumento. E não se engane, ela aparece em homens e mulheres, comenta.
Antes de começar qualquer tratamento, é importante encontrar um profissional de estética qualificado, que irá avaliar o grau de celulite e indicar os melhores tratamentos para combatê-las. Hoje existem várias opções que ajudam nesse problema, e a especialista Ângela separou as 6 que considera mais eficazes para te ajudar a dar adeus aos furinhos.

1) Ultrassom Estético

É um aparelho utilizado na mobilização de gordura e produção de hiperemia, melhorando a circulação local e diminuindo a aparência da celulite.

2) Radiofrequência

Outra ótima opção, a radiofrequência age gerando calor nas áreas afetadas, induzindo a formação de colágeno e melhorando o aspecto da pele.

3) Power shape

Esse tratamento associa três tecnologias: endermoterapia, radiofrequência e laser, o que gera aumento do metabolismo e produção de colágeno, modelando e deixando a pele mais resistente.

4) Endermoterapia

A endermoterapia é uma técnica de sucção a vácuo, que estimula a circulação sanguínea, a eliminação de líquidos e modelação corporal.

5) Drenagem Linfática

Muito conhecida, essa é uma técnica de massagem manual, que visa drenar o excesso de líquidos corporais em sentido ao sistema linfático, e quando atrelada a outros cuidados, traz ótimos resultados.

¨6) Argila

A mais utilizada para casos de celulite é a verde, rica em silício, magnésio e ferro, que promove ação tensora e descongestionante, combatendo a retenção de líquidos e ajudando na manutenção da pele.

Atenção

É importante ressaltar que os cuidados em casa fazem toda diferença no tratamento, seja ele qual for. Tratamentos estéticos são nossos aliados, mas não fazem milagre. Por isso, tente manter hábitos saudáveis. Beba bastante água, mantenha uma alimentação equilibrada e, é claro, pratique exercícios físicos regularmente. Esse conjunto vai te ajudar a dar adeus a celulite, finaliza Ângela.

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