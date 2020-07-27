6 tratamentos estéticos para quem se incomoda com as celulites

A famosa drenagem linfática está na lista. Crédito: Freepik

Apesar de ser um aspecto completamente normal e acometer a maioria das mulheres, ainda há quem se incomode com as celulites, o que pode gerar desconforto e insegurança na hora de colocar roupas mais curtas e roupas de praia.

Segundo a esteticista Ângela Coelho, a celulite é uma disfunção estética causada pelo acúmulo de gordura, água e toxinas nas células adiposas, o que acaba causando uma inflamação celular, que deixa na pele um aspecto ondulado, conhecido como casca de laranja.

De acordo com a especialista, a celulite aparece mais nas áreas dos glúteos, coxas e braços, e sua causa está relacionada a vários fatores. A causa da celulite não é objetiva, ela pode aparecer pelos mais diversos fatores, como genética, alterações circulatórias, biotipo, flacidez, sedentarismo, má alimentação, problemas hormonais, e até mesmo o stress pode estar relacionado ao seu aparecimento ou aumento. E não se engane, ela aparece em homens e mulheres, comenta.

Antes de começar qualquer tratamento, é importante encontrar um profissional de estética qualificado, que irá avaliar o grau de celulite e indicar os melhores tratamentos para combatê-las. Hoje existem várias opções que ajudam nesse problema, e a especialista Ângela separou as 6 que considera mais eficazes para te ajudar a dar adeus aos furinhos.

1) Ultrassom Estético

É um aparelho utilizado na mobilização de gordura e produção de hiperemia, melhorando a circulação local e diminuindo a aparência da celulite.

2) Radiofrequência

Outra ótima opção, a radiofrequência age gerando calor nas áreas afetadas, induzindo a formação de colágeno e melhorando o aspecto da pele.

3) Power shape

Esse tratamento associa três tecnologias: endermoterapia, radiofrequência e laser, o que gera aumento do metabolismo e produção de colágeno, modelando e deixando a pele mais resistente.

4) Endermoterapia

A endermoterapia é uma técnica de sucção a vácuo, que estimula a circulação sanguínea, a eliminação de líquidos e modelação corporal.

5) Drenagem Linfática

Muito conhecida, essa é uma técnica de massagem manual, que visa drenar o excesso de líquidos corporais em sentido ao sistema linfático, e quando atrelada a outros cuidados, traz ótimos resultados.

¨6) Argila

A mais utilizada para casos de celulite é a verde, rica em silício, magnésio e ferro, que promove ação tensora e descongestionante, combatendo a retenção de líquidos e ajudando na manutenção da pele.

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