6 dicas de maquiagem para pele madura

Chega uma idade em que a pele começa a dar os primeiros sinais de que está perdendo a sua vitalidade, elasticidade e brilho natural. Manchas e marcas de expressão ficam ainda mais visíveis com o tempo e a preocupação em manter a pele saudável torna-se constante. Mas, engana-se quem pensa que deve exagerar na hora de usar os produtos de beleza. Saber valorizar as características do seu rosto em cada fase da vida é essencial para uma boa autoestima e reconhecer os cuidados necessários.
Por isso, existem diversos truques de maquiagem para pele madura que podem ser aplicados para valorizar sua beleza nessa fase da vida. A maquiadora Nathália Maciel deu algumas instruções pra você arrasar na make, independente da idade. Confira as dicas da profissional:
1 - Hidratação e produtos hidratantes
A pele madura tende a ter naturalmente menos hidratação, então é de extrema importância a hidratação diária e pré maquiagem, para evitar o temido craquelado. Além disso, também é importante usar produtos como base, corretivo e blush mais hidratantes, afirma Nathália.
2 - Aposte em produtos finos
A profissional alerta que a base, corretivo e pó forem ,menos acúmulo de produto nas linhas de expressão.
3 - Evite o excesso de pó
Nathália explica que o pó é importante sim para garantir a durabilidade da make, porém, é muito importante não exagerar na pele madura para não craquelar. Uma dica bacana para amenizar o excesso de pó é finalizar com uma bruma fixadora e hidratante.
"Não existem regras na maquiagem, apenas truques, dicas e técnicas para valorizar a beleza que já temos"
4 - Cuidado com o excesso de iluminador
O iluminador é maravilhoso, porém temos que tomar cuidado com o seu excesso. O produto queridinho, quando usado em grande quantidade acaba marcando a textura da pele, evidenciando os poros abertos e linhas de expressão. Aposte em iluminadores mais sutis e aplique apenas o suficiente, aconselha a maquiadora.
5 - Prefira batons cremosos
Os batons Mattes também acabam evidenciando as linhas dos lábios e ao redor da boca.
6 -Dica extra
Independente da sua idade , pele e das dicas citadas anteriormente, você deve usar o que se sente bem, o que te faz sentir linda e confortável. Não existem regras na maquiagem, apenas truques, dicas e técnicas para valorizar a beleza que já temos, finaliza Nathália.
Confira outras dicas para este tipo de pele pela nossa colunista de make, Aline Bretas, no vídeo abaixo: