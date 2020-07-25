6 dicas de maquiagem para pele madura

Apostar em produtos com textura mais fina está entre as dicas. Crédito: Divulgação / Nathália Maciel Beauty

Chega uma idade em que a pele começa a dar os primeiros sinais de que está perdendo a sua vitalidade, elasticidade e brilho natural. Manchas e marcas de expressão ficam ainda mais visíveis com o tempo e a preocupação em manter a pele saudável torna-se constante. Mas, engana-se quem pensa que deve exagerar na hora de usar os produtos de beleza. Saber valorizar as características do seu rosto em cada fase da vida é essencial para uma boa autoestima e reconhecer os cuidados necessários.

Por isso, existem diversos truques de maquiagem para pele madura que podem ser aplicados para valorizar sua beleza nessa fase da vida. A maquiadora Nathália Maciel deu algumas instruções pra você arrasar na make, independente da idade. Confira as dicas da profissional:

1 - Hidratação e produtos hidratantes

A pele madura tende a ter naturalmente menos hidratação, então é de extrema importância a hidratação diária e pré maquiagem, para evitar o temido craquelado. Além disso, também é importante usar produtos como base, corretivo e blush mais hidratantes, afirma Nathália.

2 - Aposte em produtos finos

A profissional alerta que a base, corretivo e pó forem ,menos acúmulo de produto nas linhas de expressão.

3 - Evite o excesso de pó

Nathália explica que o pó é importante sim para garantir a durabilidade da make, porém, é muito importante não exagerar na pele madura para não craquelar. Uma dica bacana para amenizar o excesso de pó é finalizar com uma bruma fixadora e hidratante.

Independente da idade, "não existem regras na maquiagem", lembra maquiadora. Crédito: Divulgação / Nathália Maciel Beauty

"Não existem regras na maquiagem, apenas truques, dicas e técnicas para valorizar a beleza que já temos" Nathália Maciel - Maquiadora

4 - Cuidado com o excesso de iluminador

O iluminador é maravilhoso, porém temos que tomar cuidado com o seu excesso. O produto queridinho, quando usado em grande quantidade acaba marcando a textura da pele, evidenciando os poros abertos e linhas de expressão. Aposte em iluminadores mais sutis e aplique apenas o suficiente, aconselha a maquiadora.

5 - Prefira batons cremosos

Os batons Mattes também acabam evidenciando as linhas dos lábios e ao redor da boca.

6 -Dica extra

Independente da sua idade , pele e das dicas citadas anteriormente, você deve usar o que se sente bem, o que te faz sentir linda e confortável. Não existem regras na maquiagem, apenas truques, dicas e técnicas para valorizar a beleza que já temos, finaliza Nathália.