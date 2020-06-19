Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Maquiagem

Uso de máscara faz surgir nova tendência de make: o foxy eyes

Técnica que alonga o formato dos olhos faz sucesso entre as celebs e pode ser adaptada a qualquer estilo de make, desde as que têm aspecto clean até as superproduzidas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 jun 2020 às 11:06

Publicado em 19 de Junho de 2020 às 11:06

Foxy eyes
A técnica não é tão difícil quanto parece. Crédito: Reprodução Instagram
Nos últimos meses, o que não faltou nas redes sociais foram adeptas da nova tendência queridinha do momento: os foxy eyes (olhos de raposa). A técnica que associa um esfumado a um delineado alongado tem feito sucesso entre as it-girls e fez surgir muitos tutoriais pela internet afora. A boa notícia é que a trend é super democrática e pode ser incluída na sua make favorita sem comprometê-la.
Segundo o Pinterest, a busca por tutoriais de delineados no canto interno que são o diferencial do look cresceu quase 300% na plataforma de inspiração. Algumas famosas também entraram na onda, entre elas Bella Hadid e Kendall Jenner. Por aqui, a atriz e apresentadora Maisa super amou a tendência e já até lançou um passo a passo para os seguimores de seu Instagram.

Veio pra ficar

Nathalia Maciel
Para Nathalia Maciel , a tendência veio pra ficar por causa de sua versatilidade. Crédito: Divulgação Nathalia Maciel
Nathália Maciel é maquiadora e atua no Instagram dando dicas de beleza e compartilhando inspirações de make. Ela explica que a adesão da tendência se deu por conta do cenário que estamos vivendo, pois com a maior parte do rostos coberta, os olhos exercem uma função ainda mais imponente na maquiagem. Com o uso de máscaras, ficou evidente para todos como os olhos podem falar e ser tão expressivos quanto um sorriso, diz.
A profissional salienta que o fox eye sempre existiu, mas só agora com essa nova percepção e valorização do olhar, a técnica recebeu um nome e virou a tendência queridinha. Assim que postei o vídeo com fox eye percebi que o público amou. A técnica é simples e realmente valoriza muito o olhar, acrescenta.
Entre as principais vantagens da trend, a versatilidade é a que mais se destaca, já que a técnica pode ser adaptada de acordo com o gosto de quem usa. Acredito que essa tendência veio para ficar, pois é muito democrática, se encaixa em todos os estilos, pode ser usada em uma make clean até produções mais carregadas, em maquiagens neutras ou coloridas. É só adaptar, complementa Nathália.

Veja Também

Como preparar a pele para a maquiagem no frio

Aprenda a higienizar seus pincéis de maquiagem

Para quem ama maquiagem: 8 dicas de perfis, lives e cursos online

Como fazer

Se você quer se jogar na trend e ainda não sabe como, confira o tutorial da nossa colunista Aline Bretas no vídeo abaixo e tente reproduzir na sua casa:

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
5 séries baseadas em livros que vão te prender do começo ao fim
Imagem de destaque
Paredão do BBB 26: baralho cigano revela tendências para Juliano, Gabriela e Ana Paula
Imagem de destaque
Filho é suspeito de matar mãe e cortar dedo para acessar contas em celular em SP

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados