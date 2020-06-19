Uso de máscara faz surgir nova tendência de make: o foxy eyes

A técnica não é tão difícil quanto parece. Crédito: Reprodução Instagram

Nos últimos meses, o que não faltou nas redes sociais foram adeptas da nova tendência queridinha do momento: os foxy eyes (olhos de raposa). A técnica que associa um esfumado a um delineado alongado tem feito sucesso entre as it-girls e fez surgir muitos tutoriais pela internet afora. A boa notícia é que a trend é super democrática e pode ser incluída na sua make favorita sem comprometê-la.

Segundo o Pinterest, a busca por tutoriais de delineados no canto interno que são o diferencial do look cresceu quase 300% na plataforma de inspiração. Algumas famosas também entraram na onda, entre elas Bella Hadid e Kendall Jenner. Por aqui, a atriz e apresentadora Maisa super amou a tendência e já até lançou um passo a passo para os “seguimores” de seu Instagram

Veio pra ficar

Para Nathalia Maciel , a tendência veio pra ficar por causa de sua versatilidade. Crédito: Divulgação Nathalia Maciel

Nathália Maciel é maquiadora e atua no Instagram dando dicas de beleza e compartilhando inspirações de make. Ela explica que a adesão da tendência se deu por conta do cenário que estamos vivendo, pois com a maior parte do rostos coberta, os olhos exercem uma função ainda mais imponente na maquiagem. Com o uso de máscaras, ficou evidente para todos como os olhos podem falar e ser tão expressivos quanto um sorriso, diz.

A profissional salienta que o fox eye sempre existiu, mas só agora com essa nova percepção e valorização do olhar, a técnica recebeu um nome e virou a tendência queridinha. Assim que postei o vídeo com fox eye percebi que o público amou. A técnica é simples e realmente valoriza muito o olhar, acrescenta.

Entre as principais vantagens da trend, a versatilidade é a que mais se destaca, já que a técnica pode ser adaptada de acordo com o gosto de quem usa. Acredito que essa tendência veio para ficar, pois é muito democrática, se encaixa em todos os estilos, pode ser usada em uma make clean até produções mais carregadas, em maquiagens neutras ou coloridas. É só adaptar, complementa Nathália.

Como fazer