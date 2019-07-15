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Nutrição dos fios e skincare: confira os lançamentos em beleza no ES

A editora da Revista.Ag, Mariana Perini, te conta quais foram os seus queridinhos entre os lançamentos de beleza da semana
Mariana Perini

Mariana Perini

Publicado em 

15 jul 2019 às 16:25

Publicado em 15 de Julho de 2019 às 16:25

Óleo capilar pra nutrir os fios
Os óleos capilares são altamente nutritivos e ideais para auxiliar os cuidados de rotina ou na reposição das propriedades perdidas, contendo princípios ativos que hidratam, nutrem e recuperam a estrutura dos fios.
Seguindo essa linha, a Bio Extratus acaba de lançar sua linha de óleos em três versões: Nutritivo, Coco - ambos veganos e liberados para Low Poo - e Sillitan, que conta com composição exclusiva e específica, indicado para umectação e potencialização da máscara hidratante.
Drops Crédito: Divulgação
Para peles mistas e oleosas
Uma das etapas mais importantes de skincare, a limpeza, pode acontecer durante o banho em casa, na academia, em viagens.
Drops Crédito: Divulgação
E foi pensando em dar mais praticidade a esse momento que a Profuse trouxe dois novos tamanhos de um produto que já é o “must have” para quem tem pele mista ou oleosa: o Puriance sabonete líquido. A embalagem de 60ml é perfeita para ficar no nécessaire, enquanto a de 300ml pode ficar no banheiro para compartilhar com todo mundo. O produto possui Ácido Salicílico Microencapsulado em sua composição, desobstruindo os poros de maneira potente, e Alfa-Bisabolol que, com ação calmante.
Drops Crédito: Divulgação
Mais volume para cabelos finos e ralos
Composta por shampoo e condicionador, a Linha Magnified Volume Farouk – CHI é ideal para o tratamento de cabelos finos e ralos que clamam desesperamente por volume. Sua fórmula intensifica o volume e não deixa o aspecto pesado, dando às madeixas mais força e brilho. Os itens encorpam as fibras capilares, deixando os fios desembaraçados, condicionados e mais cheios, de forma leve. A dica é aplicar sobre o cabelo úmido e limpo, massageando gentilmente. Depois, deixar agir por alguns minutos e prossiga com o enxague.

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