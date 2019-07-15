Nutrição dos fios e skincare: confira os lançamentos em beleza no ES

Óleo capilar pra nutrir os fios

Os óleos capilares são altamente nutritivos e ideais para auxiliar os cuidados de rotina ou na reposição das propriedades perdidas, contendo princípios ativos que hidratam, nutrem e recuperam a estrutura dos fios.

Seguindo essa linha, a Bio Extratus acaba de lançar sua linha de óleos em três versões: Nutritivo, Coco - ambos veganos e liberados para Low Poo - e Sillitan, que conta com composição exclusiva e específica, indicado para umectação e potencialização da máscara hidratante.

Drops Crédito: Divulgação

Para peles mistas e oleosas

Uma das etapas mais importantes de skincare, a limpeza, pode acontecer durante o banho em casa, na academia, em viagens.

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E foi pensando em dar mais praticidade a esse momento que a Profuse trouxe dois novos tamanhos de um produto que já é o “must have” para quem tem pele mista ou oleosa: o Puriance sabonete líquido. A embalagem de 60ml é perfeita para ficar no nécessaire, enquanto a de 300ml pode ficar no banheiro para compartilhar com todo mundo. O produto possui Ácido Salicílico Microencapsulado em sua composição, desobstruindo os poros de maneira potente, e Alfa-Bisabolol que, com ação calmante.

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Mais volume para cabelos finos e ralos