Capixaba vai representar o Brasil em concurso de beleza na Tailândia

O modelo, personal trainer e Mister Global Brasil 2019, Rodolfo Donna Crédito: Reprodução/Instagram @rodolfodonna

Em maio, o personal trainer Rodolfo Donna, de 25 anos, vai representar a beleza masculina do Brasil no Mister Global 2019, que acontece na Tailândia. Lá, candidatos do mundo inteiro tentam a faixa máxima da beleza mundial durante sete dias de testes e provas que vão da estética, por si só, até a oratória e desenvoltura dos participantes.

Natural de Vargem Alta, no Sul do Espírito Santo, o capixaba é o atual Mister Global Brasil 2019 e vai intensificar ainda mais a preparação daqui até a etapa internacional. Essa será a primeira vez que Rodolfo sairá do País.

O modelo, personal trainer e Mister Global Brasil 2019, Rodolfo Donna Crédito: Reprodução/Instagram @rodolfodonna

Até por trabalhar como personal, Rodolfo destaca que sempre se preocupou com a alimentação e com os exercícios, por isso sempre colheu os frutos de um corpo em dia. Atualmente, Rodolfo pesa 88 quilos e mede 1,86 metro de altura.

"O que passei a mudar na minha rotina foram os estudos de inglês e os treinos de oratória. Porque as pessoas pensam que não, mas isso conta muito nos concursos. Passei a me dedicar mesmo à língua estrangeira", lembra ele, que em setembro do ano passado conquistou o primeiro lugar do Mister Espírito Santo CBN 2018.

Crédito: Reprodução/Instagram @rodolfodonna

Rodolfo afirma que, desde que completou a maioridade, passou a se interessar pelo universo da beleza. Tanto que chegou a trabalhar na área por algum tempo, recebeu propostas para atuar no estrangeiro, mas ficou com medo de apostar em uma carreira instável. A família sempre apoiou, como continua apoiando.

Agora, mais maduro, está com a expectativa nas alturas para decolar de vez no universo mister. "Por enquanto, não penso em me mudar de Vargem Alta, mas é tudo relativo. Da época que entrei nesse mercado até agora, preferi investir na educação para ter segurança", contrapõe.

Veja mais fotos do modelo Rodolfo Donna:

10 DIAS NA TAILÂNDIA

O capixaba vai ficar por cerca de dez dias na Tailândia, onde acontece o concurso internacional. Mas a prova que vai eleger o homem mais bonito do mundo dura sete dias. Nesse meio tempo, os candidatos participam de agendas oficiais e são avaliados desde comportamento, desenvoltura, capacidade de comunicação e simpatia até beleza, roupas e aparência no social.