Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Beleza capixaba

Farmacêutico é coroado Mister Espírito Santo CNB 2019

Brenner Souza, de 26 anos acertou na fórmula da beleza e vai representar o Espírito Santo no Mister Brasil CNB 2019, no Rio Grande do Sul, no fim do ano
Pedro Permuy

Pedro Permuy

Publicado em 

25 fev 2019 às 18:25

Publicado em 25 de Fevereiro de 2019 às 18:25

Crédito: CK Teddy
O Espírito Santo tem um novo representante da beleza capixaba para reinar neste ano. O farmacêutico baiano Brenner Souza, de 26 anos, foi coroado neste mês o Mister Espírito Santo CNB 2019. No fim do ano, representará o Estado em concurso nacional de beleza da mesma franquia.
Morador de Vila Velha, mas natural de Teixeira de Freitas, na Bahia, o jovem decidiu chamar a cidade de sua no meio de 2018. Formado em 2016, atua na área da farmácia e pretende usar o título até para se especializar em alguma vertente do ramo da cosmetologia. "Gosto muito desse lado dos estudos e pretendo usar o mister para me melhorar em todos os sentidos", relata.
Crédito: CK Teddy
Brenner foi convidado a concorrer no Mister ES CNB 2019 em novembro do ano passado, mas só participou de seletivas online e entrevista, porque a franquia não fez evento presencial neste ano. "Nunca tinha vivido isso antes. Já fiz alguns trabalhos como modelo, mas nada muito profissional. Quem sabe, a partir disso, também não decida investir mais nessa área, não é mesmo?", questiona.
Segundo o farmacêutico, as expectativas para os próximos meses são as melhores possíveis. "Nunca me interessei exageradamente pelo ramo da beleza, mas agora tudo que vier é novidade", finaliza.
Crédito: CK Teddy
É APAIXONADO POR ACADEMIA
Brenner sempre teve o costume de ir à academia regularmente e também faz dietas para manter o shape. Com o concurso, só intensificou a rotina, mas nada que fosse totalmente transformador.
"Sempre gostei de treinar. E, agora, só estou com uma nutricionista para me acompanhar e ir vendo os resultados que a alimentação mais exercício estão me dando", conclui.
Crédito: CK Teddy

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Beleza
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Rio Branco empata com Operário-MS, mas segue líder na Copa Verde
Imagem de destaque
Lula sanciona lei que prevê uso de tornozeleira eletrônica em agressores de mulheres
Imagem de destaque
Alcolumbre marca sessão que pode derrubar veto de Lula a redução de penas do 8/1

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados