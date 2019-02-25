Farmacêutico é coroado Mister Espírito Santo CNB 2019

Crédito: CK Teddy

O Espírito Santo tem um novo representante da beleza capixaba para reinar neste ano. O farmacêutico baiano Brenner Souza, de 26 anos, foi coroado neste mês o Mister Espírito Santo CNB 2019. No fim do ano, representará o Estado em concurso nacional de beleza da mesma franquia.

Morador de Vila Velha, mas natural de Teixeira de Freitas, na Bahia, o jovem decidiu chamar a cidade de sua no meio de 2018. Formado em 2016, atua na área da farmácia e pretende usar o título até para se especializar em alguma vertente do ramo da cosmetologia. "Gosto muito desse lado dos estudos e pretendo usar o mister para me melhorar em todos os sentidos", relata.

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Brenner foi convidado a concorrer no Mister ES CNB 2019 em novembro do ano passado, mas só participou de seletivas online e entrevista, porque a franquia não fez evento presencial neste ano. "Nunca tinha vivido isso antes. Já fiz alguns trabalhos como modelo, mas nada muito profissional. Quem sabe, a partir disso, também não decida investir mais nessa área, não é mesmo?", questiona.

Segundo o farmacêutico, as expectativas para os próximos meses são as melhores possíveis. "Nunca me interessei exageradamente pelo ramo da beleza, mas agora tudo que vier é novidade", finaliza.

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É APAIXONADO POR ACADEMIA

Brenner sempre teve o costume de ir à academia regularmente e também faz dietas para manter o shape. Com o concurso, só intensificou a rotina, mas nada que fosse totalmente transformador.

"Sempre gostei de treinar. E, agora, só estou com uma nutricionista para me acompanhar e ir vendo os resultados que a alimentação mais exercício estão me dando", conclui.