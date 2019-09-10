Beleza premiada

Decorador é eleito Mister Model Espírito Santo 2019

Natural de Aracruz, Anderson Lopes tem 28 anos e vai representar o Espírito Santo no Mister Model Brasil, em dezembro deste ano

Publicado em 10 de setembro de 2019 às 13:45

O Mister Model Espírito Santo 2019, Anderson Lopes, é natural de Aracruz, no Norte do Estado, é decorador especializado em festas infantis e empresário Crédito: Reprodução/Instagram @anderson.lopesvix

Representante de Aracruz, no Norte do Estado, o decorador e empresário Anderson Lopes, de 28 anos, foi eleito Mister Model Espírito Santo 2019 na noite do último sábado (7), em cerimônia que aconteceu em hotel da Praia do Canto, em Vitória. O rapaz tem, agora, até o próximo dia 24 de novembro para se preparar para a etapa nacional do concurso, que será em São Paulo.

No segundo lugar do pódio da etapa estadual, que é coordenada por Apolinário Blasco Junior, ficou o representante de Vila Velha, Steferson Rodrigues Viana; e em terceiro, Gustavo Francis, de Cachoeiro. Dez personalidades capixabas dos ramos da imprensa, beleza e entretenimento compuseram o corpo de jurados que elegeu os rapazes.

"Sempre tive vontade de tentar um concurso de beleza, mas nunca dei aquele primeiro passo. Então, neste ano, eu tive um incentivador grande e decidi tentar. Deu certo (risos). O concurso nacional está perto, então agora vai ser tudo a mil. Mais foco, treinamento e determinação", disse Anderson à reportagem da Gazeta minutos depois de ter sido anunciado como vencedor.

Apesar do meu trabalho, dá para conciliar tudo. Eu tenho um sócio que me ajuda muito e me dá esse suporte sempre que preciso, que é essencial Anderson Lopes, Mister Model Espírito Santo 2019 •

Mas a preparação não vai começar do zero para o bonitão, que está já há alguns meses de olho na alimentação e rotina de exercícios físicos. "Comecei a ter um cuidado extra para a etapa estadual e agora isso só deve se intensificar. Entrei com um protocolo de procedimentos estéticos corporais e faciais que também ajudaram bastante nesse processo todo", falou.

PERFIL

Nome: Anderson Lopes

Profissão: decorador de eventos infantis e empresário

Idade: 28 anos

Altura: 1,82 metro

Peso: 79 quilos

