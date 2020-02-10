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Rumo ao Mister Brasil

Estudante de Educação Física é eleito Mister Espírito Santo 2020

Natural de Bom Jesus do Norte, Igor Lacer tem 25 anos e vai representar o Estado na etapa nacional da premiação, que acontece entre os dias 24 e 28 de junho

Publicado em 10 de Fevereiro de 2020 às 19:18

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 fev 2020 às 19:18
O universitário Igor Lacer é o Mister Espírito Santo CNB 2020 Crédito: Lucas Carvalho
O universitário Igor Lacer, de 25 anos, nunca tinha pisado em uma passarela na vida, mas na primeira vez que deu o ar da graça no mundo da moda, de cara, levou o título de Mister Espírito Santo CNB 2020. Agora, o bonitão vai representar o Estado na etapa nacional da premiação, que acontece entre os dias 24 e 28 de junho.
Ele, que é formado em Direito e atualmente cursa Educação Física, alia boa alimentação, academia e treinos de passarela para conquistar a nova faixa.
 "Acho que a parte mais difícil será lidar com a ansiedade", diz Igor Lacer  Crédito: Lucas Carvalho
"A expectativa já é a melhor possível. Espero estar mais confiante até lá, porque acho que confiança é a base de tudo. Acho que a parte mais difícil será lidar com a ansiedade e o nervosismo (risos)", fala. Esses dois aspectos foram, inclusive, os que mais desafiaram Igor a ganhar o título estadual.

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"Nunca participei de concurso, nunca trabalhei como modelo. Uma amiga viu uma notícia sobre as seletivas e eu decidi ir. Estou muito feliz por representar o meu Estado e quero muito trazer mais uma faixa", conclui.
"A rotina de cuidados mudou pouco. Só mudei um pouco o esquema da dieta com a nutricionista, porque faço dieta para ganho de peso, então só fiz um ajuste para conseguir ficar com o melhor corpo possível. Mas é academia de segunda a sábado"
Igor Lacer - Mister Espírito Santo CNB 2020
Igor mora em Macaé e comemora o apoio de todos da família. Vive com a mãe na cidade carioca e divide o tempo entre o estágio e a segunda faculdade. "Vim (para Macaé) para ter mais oportunidades no mercado de trabalho, porque minha cidade é bem pequena. Todos da família estão felizes com o título e dando a maior força, torcendo para a próxima etapa", diz.
O universitário é solteiro, pesa 78,5 quilos e mede 1,83 metro.
 O universitário é solteiro, pesa 78,5 quilos e mede 1,83 metro Crédito: Lucas Carvalho

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