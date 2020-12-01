Mister Brasil Gay faz ensaio com camisinha: 'HIV não escolhe sexualidade'

No Dia Mundial de Combate à Aids, celebrado 1° de dezembro, o Mister Brasil Gay 2020, Max Souza, usou a sua influência nas redes sociais para fazer um alerta de forma cômica sobre a importância do uso de preservativos para evitar doenças sexualmente transmissíveis. Apesar de ser conhecido como um ativista da comunidade negra e LGBT+, o bonitão enfatiza que o seu alerta vale para todos.
O HIV não escolhe sexualidade, religião, sexo ou etnia. Não é só sobre a comunidade LGBT+. A doença ainda existe e com a falta de cuidado, qualquer um pode ser pego. É um caminho sem volta, alertou.
Max ainda abriu o coração para falar sobre o preconceito que recebe em relação à Aids. Esse preconceito é tão antigo e enraizado que entristece demais a gente. Ninguém deveria fazer outra pessoa se sentir inferior por causa dessa doença. Como disse, infelizmente qualquer um pode pegar se não se cuidar. Por isso eu quero fazer essa conscientização, terminou.
O modelo ainda abriu a sua intimidade falando sobre o modelo de camisinha que mais gosta e enfatizou que a proteção não atrapalha em nada a relação sexual. Existem vários modelos extra finos e têm modelos com lubrificantes que aumentam as sensações de prazer. Eu prefiro essas. Não tem desculpa, finalizou.
Max é casado com o ex-prefeito da cidade de Lins, em São Paulo, Edgar de Souza.