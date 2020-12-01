Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Dia Mundial de Combate à Aids

Mister Brasil Gay faz ensaio com camisinha: 'HIV não escolhe sexualidade'

No Dia Mundial de Combate à Aids, celebrado 1° de dezembro, o modelo que é casado com ex-prefeito de São Paulo posou para conscientizar sobre o assunto

Publicado em 01 de Dezembro de 2020 às 10:56

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 dez 2020 às 10:56
Dia Mundial de Combate à Aids: Mister Brasil Gay 2020, Max Souza faz ensaio com camisinha:
Dia Mundial de Combate à Aids: Mister Brasil Gay 2020, Max Souza faz ensaio com camisinha: "HIV não escolhe sexualidade" Crédito: CO Assessoria/Divulgação
No Dia Mundial de Combate à Aids, celebrado 1° de dezembro, o Mister Brasil Gay 2020, Max Souza, usou a sua influência nas redes sociais para fazer um alerta de forma cômica sobre a importância do uso de preservativos para evitar doenças sexualmente transmissíveis. Apesar de ser conhecido como um ativista da comunidade negra e LGBT+, o bonitão enfatiza que o seu alerta vale para todos.
O HIV não escolhe sexualidade, religião, sexo ou etnia. Não é só sobre a comunidade LGBT+. A doença ainda existe e com a falta de cuidado, qualquer um pode ser pego. É um caminho sem volta, alertou.
Max ainda abriu o coração para falar sobre o preconceito que recebe em relação à Aids. Esse preconceito é tão antigo e enraizado que entristece demais a gente. Ninguém deveria fazer outra pessoa se sentir inferior por causa dessa doença. Como disse, infelizmente qualquer um pode pegar se não se cuidar. Por isso eu quero fazer essa conscientização, terminou.

Veja Também

Guilherme Napolitano: "Falta de privacidade afetou minha saúde mental"

Marquezine brinca com Ewbank e Gagliasso: "Surubão nas Maldivas"

Marido de ex-BBB Ivy oferece pagar dívida com sexo, diz colunista

O modelo ainda abriu a sua intimidade falando sobre o modelo de camisinha que mais gosta e enfatizou que a proteção não atrapalha em nada a relação sexual. Existem vários modelos extra finos e têm modelos com lubrificantes que aumentam as sensações de prazer. Eu prefiro essas. Não tem desculpa, finalizou.
Max é casado com o ex-prefeito da cidade de Lins, em São Paulo, Edgar de Souza.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Lama cirúrgica
Lama cirúrgica: até polícia do ES foi acionada após sumiço de documentos
Data: 07/04/2017 - Notas de Dinheiro - Real - Governo propõe salário mínimo de R$ 979 em 2018 - Salário: reajuste será igual ao índice da inflação - Editoria: Economia - Foto: ARQUIVO - GZ
Reformas não bastam para o desenvolvimento
Mercedes-Benz C 180 CGI Coupé 2012 que está sendo oferecido no leilão com valor inicial de R$ 18.355,00
Os itens curiosos do megaleilão de quase 800 veículos do Detran-ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados