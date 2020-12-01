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Depois de Noronha

Marquezine brinca com Ewbank e Gagliasso: 'Surubão nas Maldivas'

Atriz foi divulgar novo trabalho da Netflix e acabou entrando na zoeira com Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank nas redes sociais relembrando o 'Surubão de Noronha'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 dez 2020 às 10:19

Publicado em 01 de Dezembro de 2020 às 10:19

A atriz Bruna Marquezine
A atriz Bruna Marquezine Crédito: Reprodução/Instagram @brunamarquezine
Bruna Marquezine divulgou nesta segunda (30) seu novo trabalho, a série Maldivas, na Netflix. Trata-se de um programa, que conta com a participação de outras celebridades, como Manu GavassiKlebber Toledo, Guilherme Winter e Sheron Menezzes. Uma fã, no entanto, quis saber se a global não tinha convidado Bruno Gagliasso e Gio Ewbank para o casting. 
"Seria Noronha, né?", questionou o ator, já respondendo o comentário da internauta. Ewbank, esposa de Gagliasso, escreveu em seguida: "Agora é Maldive-se (risos)". 

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Foi então que Marquezine decidiu brincar com a situação e disse: "Ai, por favor! Surubão 2.0 nas Maldivas". A brincadeira faz referência aos boatos de que alguns atores frequentariam sexos grupais em Fernando de Noronha, quando nasceu o temo "Surubão de Noronha". 

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