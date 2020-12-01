Marquezine brinca com Ewbank e Gagliasso: 'Surubão nas Maldivas'

Bruna Marquezine divulgou nesta segunda (30) seu novo trabalho, a série Maldivas, na Netflix. Trata-se de um programa, que conta com a participação de outras celebridades, como Manu Gavassi, Klebber Toledo, Guilherme Winter e Sheron Menezzes. Uma fã, no entanto, quis saber se a global não tinha convidado Bruno Gagliasso e Gio Ewbank para o casting.
"Seria Noronha, né?", questionou o ator, já respondendo o comentário da internauta. Ewbank, esposa de Gagliasso, escreveu em seguida: "Agora é Maldive-se (risos)".
Foi então que Marquezine decidiu brincar com a situação e disse: "Ai, por favor! Surubão 2.0 nas Maldivas". A brincadeira faz referência aos boatos de que alguns atores frequentariam sexos grupais em Fernando de Noronha, quando nasceu o temo "Surubão de Noronha".