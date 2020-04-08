Gagliasso relembra 'surubão de Noronha' e fala de posição sexual

Bruno Gagliasso e a esposa, Giovanna Ewbank, brincaram de "verdade ou consequência" em um vídeo publicado no YouTube. Logo de cara, a atriz quis saber que amiga dela o ator da Globo namoraria, pergunta que ele se negou a responder.
"Você acha que sou trouxa de responder?", disse Gagliasso. Giovanna, então, retrucou: "Trouxa? Você namoraria alguém?". Ele se justificou: "Entenderam porque não vou responder essa? Não vou responder".
O bate-papo começou a ficar quente quando Gagliasso teve que entregar qual posição sexual ele menos gosta. "Depende do momento, da época. No atual momento, não seria legal a gente fazer 'papai e mamãe", disse, se referindo ao fato de Giovanna estar grávida. "É, não dá", concordou ela.
Gagliasso também relembrou o episódio da polêmica sobre o "surubão de Noronha" e, aos fãs, questionou a veracidade dos boatos. Ele tocou no assunto quando Giovanna abordou o tema "pior fofoca". "Que eu estava no 'surubão de Noronha'. É uma fofoca engraçada. Você não acha, mas eu acho surreal", concluiu.