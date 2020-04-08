Luciana Gimenez fala do ex Mick Jagger: 'Amo de paixão'

Luciana Gimenez usou os stories do Instagram para falar do ex Mick Jagger na madrugada desta quarta-feira (8). De macacão de unicórnio e comendo chocolate na cama, ela soltou: "Podia ser melhor. É um dos meus melhores amigos e pai do Lucas. Amo de paixão".
A afirmação aconteceu depois de ela ser questionada sobre como foi seu relacionamento com a estrela do rock internacional. Com ele, Luciana teve Lucas Jagger.
Ao ser questionada sobre felicidade, a apresentadora não pensou duas vezes antes de falar: "Eu sou muito feliz. Sou feliz, sim. Uma coisa interessante: você pode até, de vez em quando, estar triste, porque você ter momentos de tristeza não quer dizer que você não seja feliz. E eu sou muito feliz".