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Luciana Gimenez fala do ex Mick Jagger: 'Amo de paixão'

Apresentadora diz que roqueiro, pai de Lucas Jagger, fruto de seu relacionamento o astro internacional, é um de seus melhores amigos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 abr 2020 às 08:49

Publicado em 08 de Abril de 2020 às 08:49

Mick Jagger, Luciana Gimenez e Lucas Jagger
Mick Jagger, Luciana Gimenez e Lucas Jagger Crédito: Reprodução/Instagram
Luciana Gimenez usou os stories do Instagram para falar do ex Mick Jagger na madrugada desta quarta-feira (8). De macacão de unicórnio e comendo chocolate na cama, ela soltou: "Podia ser melhor. É um dos meus melhores amigos e pai do Lucas. Amo de paixão". 
A afirmação aconteceu depois de ela ser questionada sobre como foi seu relacionamento com a estrela do rock internacional. Com ele, Luciana teve Lucas Jagger

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Ao ser questionada sobre felicidade, a apresentadora não pensou duas vezes antes de falar: "Eu sou muito feliz. Sou feliz, sim. Uma coisa interessante: você pode até, de vez em quando, estar triste, porque você ter momentos de tristeza não quer dizer que você não seja feliz. E eu sou muito feliz". 

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