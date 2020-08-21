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Julia Gama é coroada Miss Brasil 2020 e irá ao Miss Universo

Julia Gama foi anunciada via redes sociais e fez discursos em português, espanhol, inglês e mandarim para agradecer o título e dizer que é uma honra representar o Brasil no Miss Universo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 ago 2020 às 07:16

Publicado em 21 de Agosto de 2020 às 07:16

A Miss Brasil 2020, Julia Gama
A Miss Brasil 2020, Julia Gama Crédito: Reprodução/Instagram @juliawgama
Miss Brasil 2020 teve seu nome anunciado na noite desta quinta-feira, 20. Julia Gama será a representante brasileira no Miss Universo, com previsão para ocorrer nos Estados Unidos, no 1º trimestre de 2021.
Segundo os organizadores, a Miss Brasil 2020 foi escolhida ainda no mês de julho, por uma "comissão de jurados", "seguindo as orientações do Miss Universo em tempos de pandemia [do novo coronavírus]", mas a vencedora hoje só foi anunciada hoje.
"Depois de várias semanas avaliando através de vídeos de desfiles, entrevistas e fotografias, chegou-se à brasileira que atende a todos os requisitos do maior concurso internacional de beleza", informou comunicado divulgado em 10 de julho.
O anúncio da vitória de Julia Gama foi feito por Zozibini Tunzi, vencedora do Miss Universo no ano passado, por meio de vídeo, em uma transmissão no YouTube.
A ganhadora do concurso em 2019, Júlia Horta, esteve presente. "Nós não estamos vivendo um momento fácil. Acredito que o mundo todo está sentindo a pandemia. Mas diante desse momento, essa coroação é o que a gente pode fazer", comentou, antes de coroar a sua sucessora.
Ver essa foto no Instagram

O anu?ncio da nova Miss Brasil Universo 2020 foi feito por ningue?m mais, ningue?m menos que a Miss Universo 2019, Zozibini Tunzi. A gau?cha @juliawgama foi a representante do pai?s escolhida por uma comissa?o formada por integrantes da Organizac?a?o Miss Brasil, formado por @w1nston_l1ng, novo franqueado do concurso, soulgodoy, o misso?logo @macedobahia, ale?m dos cineastas @degobitta e @messina.neto. ? Foi atrave?s do esporte que Julia desenvolveu seu espi?rito competitivo e de busca por excele?ncia. Quando pequena, participava de campeonatos infanto-juvenis de patinac?a?o arti?stica e um pouco maior passou pela pra?tica de esportes como vo?lei, judo? e boxe. Julia nunca pensou que pudesse ser Miss, na?o usava salto alto e maquiagem e morria de vergonha de vestir biqui?ni. Mas, incentivada por uma amiga de infa?ncia, em setembro de 2010, mandou sua ficha no u?ltimo dia de inscric?a?o para o concurso A Mais Bela Gau?cha, a etapa estadual do concurso Miss Mundo Brasil. ? Em agosto de 2014, Julia foi eleita Miss Mundo Brasil 2014 e representou o pai?s no Miss World, o mais antigo concurso internacional de beleza do mundo. Apo?s isso, seguiu se dedicando a?s causas sociais tanto no Brasil, quanto em outros pai?ses. Em 2016 se mudou para China para ser a imagem Internacional e a Spokesperson da marca Balican, e por la? ficou nos u?ltimos tre?s anos, peri?odo em que ela modelou para importantes marcas do mercado asia?tico e investiu na carreira de atriz. ? Quando Winston Ling conseguiu a franquia do Miss Brasil, convidou Julia Gama, que na?o pensava mais em competir, mas depois de um sonho que teve com o Miss Universo, mudou de ideia. A oportunidade de ser coroada Miss Brasil coincidiu com as intenc?o?es de Julia de se posicionar artisticamente no pai?s natal. #dejuliaprajulia #juliagama #umissbrasil #umissbrasil2020 #missbrasiluniverso #missbrazil #missuniverse

Uma publicação compartilhada por U Miss Brasil Oficial (@u_missbrasil) em

Em seu discurso, a nova Miss Brasil, Julia Gama, afirmou ter gratidão a Deus, sua família, seus amigos, a organização e às pessoas que torceram por ela, que também falou em "construir mais pontes e menos muros".
"Quero dizer que é uma honra assumir o compromisso de ser a Miss Brasil 2020. Entendo que esse ano tão delicado e singular torna minha responsabilidade ainda maior", afirmou Julia Gama, que também fez discursos em espanhol, inglês e mandarim.
Até o ano passado, o Miss Brasil era organizado pela empresa Be Emotion, do grupo Polishop, de João Appolinário. Atualmente, a franquia foi repassada a Winston Ling, que adota o nome U Miss Brasil.

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Em 2019, Júlia Horta venceu o concurso de Miss Brasil e representou o País no Miss Universo, em Atlanta, nos Estados Unidos, ficando no top 20. O concurso foi vencido por Zozibini Tunzi, da África do Sul.
Duas brasileiras já foram coroadas na história do Miss Universo, Ieda Maria Vargas e Martha Vasconcellos. Clique aqui para relembrar como elas conquistaram o título. Martha Rocha, a primeira Miss Brasil da história, em 1954, morreu no último mês de julho.
Ver essa foto no Instagram

Eu não canso de ter esperança de ser tudo que sonho. - Julia Gama 2014 Assim eu segui os últimos 6 anos: acreditando, lutando, arriscando, realizando. De menina à mulher. De estudante de engenharia química no Rio Grande do Sul à atriz internacional na China. Que a realização do meu sonho seja exemplo de tudo que é possível criarmos para as nossas vidas. Que nos lembre que não há vergonha em ter ambição. Que fomos feitos para isso. Somos criadores, não criaturas. Nascemos para sermos gigantes. Tenho tudo isso dentro de mim e sei que vocês também têm dentro de vocês. Que a gente lembre do valor do trabalho e da dedicação. Que a gente saiba que com integridade, persistência e fé é possível realizar qualquer coisa. Que a gente acredite. Gratidão à todos que me apoiaram na minha jornada até aqui. É com muita honra que hoje eu assumo o compromisso de dedicar meus dias para representar o nosso Brasil em toda sua diversidade. Com muito orgulho hoje eu assino: Julia Gama, Miss Brasil 2020. . . . #missbrasil2020 #missbrasil #juliagama #missbrasiljuliagama

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