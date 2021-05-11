Juliette passa temporada na mansão de Anitta: "Zerei a vida"

A ex-BBB Juliette Freire Crédito: Isabella Pinheiro/GSHOW

A campeã da 21ª edição do Big Brother Brasil, Juliette Freire, 31, está passando uma temporada no Rio de Janeiro ao lado de sua mãe, dona Fátima. A maquiadora disse em seus Stories que está morando na casa da cantora Anitta, 27, durante esse período.

"Estou sabendo que vocês estão com saudades de mim, mas eu estou tendo que dar atenção para mainha, que está manhosa... Tive reuniões, estou muito chique! Tô empresária, poderosa e milionária", brincou Juliette no registro.

"Estou de alma lava e vou rasgar uma novidade. A saúde da minha mãe sempre foi a minha maior preocupação. E eu queria dizer que ela foi extremante acolhida aqui no Rio de Janeiro, assim como os meus amigos e toda a minha equipe também", continuou a advogada.

"Eu tive muito carinho do mundo, de pessoas que se apaixonaram por mim e que me ofereceram a mão. Me convidaram para ficar aqui, quietinhos e testadinhos. Zerei a vida!", explicou enquanto mostrava estar hospedada na casa de Anitta.

A cantora atualmente está nos Estados Unidos, trabalhando em sua carreira internacional e realizando shows promocionais para o lançamento de seu novo álbum "Girl From Rio". "Seja bem-vinda. Cuida dos cachorros pra mim enquanto estou longe", disse a artista para Juliette.