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Internada com Covid-19, Bárbara Bruno é extubada

Internada com Covid-19, a atriz e diretora Bárbara Bruno, 64, não está mais intubada. A informação foi divulgada pela irmã dela, a atriz Beth Goulart, 60, e pela filha, a atriz e apresentadora Vanessa Goulart, 45

Publicado em 11 de Maio de 2021 às 09:35

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

11 mai 2021 às 09:35
A atriz Bárbara Bruno em estreia da peça
Internada com Covid-19, a atriz e diretora Bárbara Bruno, 64, não está mais intubada Crédito: Mathilde Missioneiro/Folhapress
Internada com Covid-19, a atriz e diretora Bárbara Bruno, 64, não está mais intubada. A informação foi divulgada pela irmã dela, a atriz Beth Goulart, 60, e pela filha, a atriz e apresentadora Vanessa Goulart, 45.
"Estou muito feliz com as notícias de hoje sobre a minha irmã", disse Beth. Segundo ela, é preciso aguardar três dias para observar a recuperação e por isso Bárbara segue na UTI.
"Vamos continuar orando por ela e por todos que estão doentes. Tenho certeza que essa oração vai ajudar muito as pessoas", afirmou Beth.
Barbara é a primogênita dos atores Nicette Bruno (1933-2020) e Paulo Goulart (1933-2014). A internação dela aconteceu quatro meses após a morte da mãe, Nicette, em 20 de dezembro de 2020, por complicações da Covid-19, após quase um mês hospitalizada.
Vanessa, filha de Bárbara, comemorou em vídeo postado nas redes sociais o fato de sua mãe não precisar mais do auxílio de uma máquina para respirar.
"Se isso não for a força da nossa fé, do nosso amor, eu não sei o que é", disse.
Segundo ela, a atriz lembrou que domingo (9) era o Dia das Mães e mandou um beijo para os filhos.
Vanessa pediu para que continuem agradecendo e vibrando amor e cura para todos que precisam nesse momento. Ela falou também sobre a importância de ter consciência em relação à Covid-19.
"Sou pura gratidão e desejo para vocês uma semana linda, como já começou", finalizou.

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