Internada com Covid-19, Bárbara Bruno é extubada

Internada com Covid-19, a atriz e diretora Bárbara Bruno, 64, não está mais intubada Crédito: Mathilde Missioneiro/Folhapress

Internada com Covid-19, a atriz e diretora Bárbara Bruno, 64, não está mais intubada. A informação foi divulgada pela irmã dela, a atriz Beth Goulart, 60, e pela filha, a atriz e apresentadora Vanessa Goulart, 45.

"Estou muito feliz com as notícias de hoje sobre a minha irmã", disse Beth. Segundo ela, é preciso aguardar três dias para observar a recuperação e por isso Bárbara segue na UTI.

"Vamos continuar orando por ela e por todos que estão doentes. Tenho certeza que essa oração vai ajudar muito as pessoas", afirmou Beth.

Barbara é a primogênita dos atores Nicette Bruno (1933-2020) e Paulo Goulart (1933-2014). A internação dela aconteceu quatro meses após a morte da mãe, Nicette, em 20 de dezembro de 2020, por complicações da Covid-19, após quase um mês hospitalizada.

Vanessa, filha de Bárbara, comemorou em vídeo postado nas redes sociais o fato de sua mãe não precisar mais do auxílio de uma máquina para respirar.

"Se isso não for a força da nossa fé, do nosso amor, eu não sei o que é", disse.

Segundo ela, a atriz lembrou que domingo (9) era o Dia das Mães e mandou um beijo para os filhos.

Vanessa pediu para que continuem agradecendo e vibrando amor e cura para todos que precisam nesse momento. Ela falou também sobre a importância de ter consciência em relação à Covid-19.