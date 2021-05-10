Atriz Eva Wilma é diagnosticada com câncer

A atriz Eva Wilma Crédito: Globo/Divulgação

Internada no Hospital Albert Einstein para o tratamento de problemas cardíacos e renais desde o dia 15 de abril, a atriz Eva Wilma, de 87 anos, descobriu, agora, um câncer no ovário.

Segundo o boletim médico Eva Wilma segue na UTI esperando "resposta clínica" ao tratamento oncológico que foi iniciado esta semana.

Esta é a segunda internação de Eva Wilma em 2021. Em janeiro, a atriz ficou internada durante 21 dias - nove deles na UTI - por causa de uma pneumonia, no Hospital Vila Nova Star, também em São Paulo. Cinco anos atrás, a artista teve embolia pulmonar.