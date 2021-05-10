Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Famosos

Atriz Eva Wilma é diagnosticada com câncer

A atriz de 87 anos está internada desde 15 de abril para tratar problemas cardíacos e renais
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

10 mai 2021 às 14:27

Publicado em 10 de Maio de 2021 às 14:27

A atriz Eva Wilma
A atriz Eva Wilma Crédito: Globo/Divulgação
Internada no Hospital Albert Einstein para o tratamento de problemas cardíacos e renais desde o dia 15 de abril, a atriz Eva Wilma, de 87 anos, descobriu, agora, um câncer no ovário.
Segundo o boletim médico Eva Wilma segue na UTI esperando "resposta clínica" ao tratamento oncológico que foi iniciado esta semana.
Esta é a segunda internação de Eva Wilma em 2021. Em janeiro, a atriz ficou internada durante 21 dias - nove deles na UTI - por causa de uma pneumonia, no Hospital Vila Nova Star, também em São Paulo. Cinco anos atrás, a artista teve embolia pulmonar.
Eva Wilma tem 66 anos de carreira, foi protagonista da primeira versão de Mulheres de Areia (1973), onde interpretou as gêmeas Ruth e Raquel, e atuou em A Viagem (1975), no papel de Diná. Veterana da televisão, cinema e teatro, seu trabalho mais recente foi na série Os Experientes (2019), no papel de Betinha.

Veja Também

Eva Wilma estuda texto de novo filme em UTI de hospital em São Paulo

Eva Wilma é internada em SP por problemas cardíacos e renais

Eva Wilma está na UTI de hospital após apresentar problemas cardíacos e renais

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

câncer Famosos Saúde
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Acidente no bairro Nova Brasília
Moto avança sinal e causa acidente com três feridos em Cachoeiro; vídeo
Imagem Edicase Brasil
Alckmin sanciona guarda compartilhada de animais de estimação após separação de casais
Imagem de destaque
CBN Vitória ao vivo: como declarar despesas médicas no IR? Tire suas dúvidas!

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados