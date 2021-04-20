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Atriz de 87 anos

Eva Wilma é internada em SP por problemas cardíacos e renais

Conforme informou o boletim médico ao G1 nesta segunda-feira, 19, Eva Wilma tem evolução estável, está consciente e respira espontaneamente

Publicado em 20 de Abril de 2021 às 10:09

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

20 abr 2021 às 10:09
A atriz Eva Wilma
A atriz Eva Wilma foi internada em São Paulo Crédito: Globo/Divulgação
Eva Wilma foi internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Israelita Albert Einstein, na capital paulista, desde quinta-feira passada, dia 15. A atriz de 87 anos está tratando de problemas cardíacos e renais.
Conforme informou o boletim médico ao G1 nesta segunda-feira, 19, Eva Wilma tem evolução estável, está consciente e respira espontaneamente.
Em janeiro passado, a atriz teve pneumonia e precisou ficar internada por 21 dias, sendo nove na UTI, no Hospital Vila Nova Star, da Rede D'Or, também localizado em São Paulo. Na ocasião, Eva apresentou dificuldade respiratória. Há cinco anos, a artista teve embolia pulmonar.
Eva Wilma tem 66 anos de carreira, foi protagonista da primeira versão de Mulheres de Areia (1973), onde interpretou as gêmeas Ruth e Raquel, e A Viagem (1975), no papel de Diná. Veterana da televisão, cinema e teatro, seu último trabalho foi a série Os Experientes (2019), no qual viveu a personagem Betinha.
A atriz foi a grande homenageada do Prêmio Cesgranrio de Teatro, entregue em janeiro de 2020 no Copacabana Palace, na capital fluminense.

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