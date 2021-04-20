Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Com o diretor Cris Gomes

A cantora Luiza Possi anuncia gravidez do segundo filho

O anúncio foi feito ao lado do marido, o diretor Cris Gomes, em uma publicação nas redes sociais. Os dois já são pais do menino Lucca, de 1 ano

Publicado em 20 de Abril de 2021 às 08:58

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

20 abr 2021 às 08:58
Luiza Possi anuncia gravidez
Luiza Possi anuncia gravidez Crédito: Instagram | @luizapossi
Luiza Possi, 36, revelou nesta segunda-feira (19) que está esperando seu segundo filho. O anúncio foi feito ao lado do marido, o diretor Cris Gomes, em uma publicação nas redes sociais. Os dois já são pais do menino Lucca, de 1 ano.
"Quando você faz esse teste e o resultado vem escrito grávida, o coração dispara", afirmou. "A vida muda naquele instante. Sua vida agora é de outro alguém. Uma alegria sem tamanho invade os sentimentos."
"Eu tive a felicidade de passar por isso duas vezes", continuou. "E as duas eu estava ao lado do Cris, meu marido amado. Nunca fiz o teste sozinha, só com ele. As duas vezes eu não achava que seria esse o resultado."
"A vida tem seus próprios planos para nós. Eu só posso agradecer e dizer que vou honrar essa benção sendo a melhor mãe que eu posso ser", concluiu. "Agora eu posso dizer: 'meus filhos', no plural!!! Que alegria!!!! Seja bem-vindo(a)."
A cantora anunciou a gravidez de seu primeiro filho em janeiro de 2019. "Nunca imaginei, nunca esperei, não programei, mas estou superfeliz", disse na época. "O momento mais emocionante da minha vida com certeza é agora. Nunca pensei que aconteceria comigo, ser abençoada dessa maneira por Deus. Sim, estou grávida, e explodindo de felicidade!"
Lucca nasceu no dia 29 de junho do mesmo ano no Hospital e Maternidade São Luiz, no Itaim Bibi, na zona oeste de São Paulo. "Nosso Lucca chegou! Nunca pensei que pudesse sentir um amor tão grande, é uma felicidade que não tem explicação", contou a cantora na ocasião.
A criança nasceu às 17h26 com 2,5 kg. De acordo com a cantora, o parto foi de cesária.
A cantora se casou com o diretor da Globo Cris Gomes em setembro de 2018. Os dois se conheceram durante o quadro Show dos Famosos, do Domingão do Faustão, e assumiram o namoro em julho de 2017. A cantora já foi casada por dois anos com o ator Pedro Neschling, filho do maestro John Neschling e da atriz Lucélia Santos.

Veja Também

Roberto Carlos ganha bolo da produção do BBB 21 e celebra a distância

Caio, Fiuk e Gilberto estão no Paredão do "BBB21"

Bruna Marquezine faz declaração de amor no aniversário de Enzo Celulari

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

celebridades Famosos gravidez
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Projeto de abertura de terceira via para desafogar trânsito na Serra
Terceira Via exclui ligação com Vitória e será feita apenas na Serra
Delegacia de Venda Nova do Imigrante
Dupla é indiciada por extorquir clínica e ameaçar pacientes em Venda Nova
Data: 01/12/2015 - ES - Colatina - Situação Rio Doce, em Colatina, poluído por causa da lama da barragem que cedeu na mineradora da Samarco, em Mariana MG - Editoria: Cidades - Foto: Carlos Alberto da Silva - GZ
Acordos do caso Mariana dispensam aprovação da Justiça inglesa, diz STF

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados