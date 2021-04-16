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É o amor

Bruna Marquezine faz declaração de amor no aniversário de Enzo Celulari

Atriz postou homenagem ao namorado, que completou 24 anos nesta quinta-feira, 15

Publicado em 16 de Abril de 2021 às 16:23

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

16 abr 2021 às 16:23
Bruna Marquezine comemora aniversário de Enzo Celulari
Bruna Marquezine comemora aniversário de Enzo Celulari Crédito: Instagram/ @brunamarquezine
Bruna Marquezine compartilhou uma declaração de amor no aniversário de Enzo Celulari, que completou 24 anos nesta quinta-feira, 15. A atriz assumiu um relacionamento com o filho de Edson Celulari no início desta semana, nas redes sociais. Em nova publicação no Instagram, Bruna contou que, depois de fugir do amor, se apaixonou pelo rapaz. Ela também revelou que essa data é especial para ela, pois o pai, Telmo Maia, faz aniversário no mesmo dia.
"É claro que você tinha que fazer aniversário dia 15 de abril, como se essa data não fosse importante o suficiente para mim. É claro. É claro que você tinha que me mostrar o quão errada eu estava a seu respeito. É claro que você tinha que chegar e me desmontar inteira, mesmo depois de tanto tempo fugindo do amor e resistindo a todo esse charme ariano", iniciou ela na legenda da publicação.
Marquezine continua dizendo que o namorado conquistou e encantou não só ela, mas todos ao redor com a bondade, gentileza, criatividade, educação, companheirismo, inteligência e beleza.
"É claro que, ao invés de virar tudo do avesso, como as paixões avassaladoras dos filmes, você me ajudaria a botar cada coisinha no seu devido lugar e me ensinaria que isso é melhor do que qualquer roteiro de cinema. É claro que você tinha que me mostrar o quão leve pode ser o amor. É claro que tinha que ser você. Feliz aniversário, amor meu. Seja muito muito feliz. Se possível, comigo, é claro", finalizou a atriz.
Nos comentários, Enzo retribuiu o carinho da amada. "Que coisa mais linda. Obrigado por tanto amor, carinho e sensibilidade. Que sorte a minha ter te encontrado nessa vida. E sim. Serei muito muito feliz, com você, é claro. Eu te amo", escreveu.

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